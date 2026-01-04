logo
Glumica u strahu: Čuvena Kasandra se oglasila nakon bombardovanja Venecuele

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Kasandra se oglasila putem društvene mreže Instagram, gdje je napisala kratku, ali moćnu poruku.

Glumica u strahu: Čuvena Kasandra se oglasila nakon bombardovanja Venecuele Izvor: X/@evoespueblo/@SaVanessCa/@ABSOLUTEDU/Instagram/lacoraima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naredio je bombardovanje prijestonice Venecuele, Karakasa, tokom kojeg je gađano više dijelova grada. Tom prilikom je zarobljen i predsjednik te zemlje, Nikolas Maduro.

Povodom ovih dešavanja oglasila se i glumica Koraima Tores, koju publika pamti po ulozi Kasandre u istoimenoj seriji, a koja je inače rođena u Venecueli.

Ona se kratko obratila javnosti putem društvenih mreža, napisavši jednu rečenicu u kojoj je poručila da se moli za svoju zemlju, čime je jasno pokazala koliko su je aktuelna zbivanja potresla.

"Niko ne spava, Venecuela", napisala je Toresova.

(Mondo.rs)

kasandra Venecuela Koraima Tores

