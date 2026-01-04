Tom Brejdi ima novu devojku koja bukvalno može ćerka da mu bude: Bivša ga uništila, a on smuvao njenu mlađu kopiju

Poznati sportista uhvaćen je u prisnom druženju sa jednom od najpopularnijih influenserki mlađe generacije

Izvor: instagram/alix_earle

Nedugo nakon što je u javnosti odjeknula vijest da se Žizel Bundšen udala posle razvoda od Toma Brejdija za džiudžicu majstora s kojim je nedavno dobila dete, njen bivši suprug Tom Brejdi kao da je po svaku cenu želeo da pronađe novu partnerku.

Pogledajte kako danas izgleda život Žizel Bundšen:

Kada je reč o Tomu, on je nedavno viđen u društvu ljepotice sa kojom je bio jako prisan, što ne bi bio problem da, pod jedan, njegova nova devojka nije kopija Žizel, a pod dva, po godinama bukvalno može ćerka da mu bude.

Reč je o popularnoj influenserki Aliks Erl (25), a par je zajedno dočekao Novu godinu na jednoj žurku na kojoj se pojavio i glumac Leonardo Dikaprio, koji je, takođe, godinama bio poznat po vezama sa znatno mlađim devojkama iako je već neko vrijeme u skladnom odnosu sa manekenkom Viktorijom Ćereti.

This is Tom Brady and Alix Earle. Entering the year 2026 together. Please discusspic.twitter.com/YPKr48yPiR — BravoBabe (@thebravobabe_)January 1, 2026

Naravno, od tog trenutka glavno o čemu se pričalo je razlika u godinama, a negativni komentari samo su se ređali i to ne samo na račun Brejdija, već su kritike upućene i Aliks.

"Šta je ovo? Zar on nema djecu?", "Juri njegove pare", "Lupila ga kriza srednjih godina, ne može da preboli Žizel Bundšen", "Voliće ga sve dok ima novca", delić je onoga što su pisali.

Nova izabranica Toma Brejdija dolazi sa Floride i poznata je influenserka koja je veliku popularnost stekla zahvaljujući blogovima u stilu "Get Ready With Me". Na društvenim mrežama prati je ogroman broj ljudi — više od pet miliona na Instagramu i preko osam miliona na TikToku, a vodi i podkast pod nazivom "Hot Mess". Pažnju javnosti neretko privlači i smelim, provokativnim modnim kombinacijama.

Pogledajte njene fotografije:

Inače je završila studije marketinga u Majamiju, takmičila se u emisiji "Ples sa zvezdama" zajedno sa Valom Čmerkovskim, a od 2023. do prošle godine bila je u vezi sa NFL igračem Brekstonom Beriosom.

Kako je sama objasnila, do raskida je došlo jer veza na daljinu nije imala budućnost. S obzirom na to da je Tom Brejdi jedna od najvećih NFL legendi, jasno je da su sportisti njen tip. Govoreći o prethodnom raskidu, Erl je emotivno priznala da joj je važno da pored sebe ima partnera koji će biti prisutan svakog dana, nekoga kome može da pruži podršku i sa kim će graditi bliskost — što, kako kaže, mnogi od nje ne očekuju.