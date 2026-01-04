Futa sa grupom Zana pokrenuo biznis u Beogradu i Njujorku: Milioni u igri, a sve radi AI, pjevači nisu stvarni

Aleksandar Radulović Futa pokrenuo je biznis uz pomoć svojih bliskih prijatelja i saradnika

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Aleksandar Radulović Futa, Zoran Živanović, poznatiji kao Žika iz grupe Zana, i bivši član benda Radovan Jovićević udružili su snage i osnovali kompaniju sa sjedištima u Beogradu i Njujorku, saznaje Kurir.

Kako navodi izvor blizak trojici muzičara, novi biznis biće fokusiran na muzičke projekte koji će nastajati uz pomoć vještačke inteligencije.

Mjesecima se pripremaju

Dogovor o osnivanju međunarodne kompanije postignut je prošlog ljeta, kada je Radovan Jovićević doputovao iz Njujorka u Srbiju i ponovo se sreo sa bivšim članovima grupe Zana nakon dvije decenije. U projekat su uključeni Futa, Žika, Jelena i bivši bubnjar Saša el Hamed, a već su snimili nekoliko pjesama koje su u potpunosti nastale uz pomoć vještačke inteligencije. Numere su na više jezika, a izvode ih virtuelni pevači – avatari koji ne postoje u stvarnom životu.

"Tačno je. S mojim Radovanom se nisam video 20 godina, a sad se čujemo svaki dan po pet puta. Tu su i Futa Radulović i naš bivši bubnjar. Otvaranjem te kompanije u Njujorku i Beogradu krenuli smo u jednu veliku avanturu. Ne krije se da je sve urađeno pomoću AI, ali pjesme su autorske. Pravimo ih Futa, Radovan i ja, a Al Hamed je zadužen za vizuelizaciju. Neskromno, mislim da će to biti jedan svjetski projekat. Pjesme su na tri svjetska jezika i nas četvorica momaka u lijepim godinama pokrenuli smo jednu priču i nadam se da će to biti izlazak u svijet jednog srpskog brenda i biće to jako interesantno. Ta priča traje samo sedam mjeseci", rekao je Žika.

U priču se uključila i Jelena, koja je takođe oduševljena cijelim projektom.

"Te pjesme zvuče zastrašujuće dobro i nevjerovatno. Žika je našao najbolju drugaricu i ona se zove AI (smijeh). Mislim da ćemo i neke Zanine pjesme da uradimo u tom stilu jer je sve to stvarno ekstra interesantno, a posebno će biti zanimljivo mlađim generacijama", dodala je pevačica.

Zanimalo nas je i da li se plaše da pevači u bliskoj budućnosti u potpunosti ne budu zamijenjeni vještačkom inteligencijom.

"Neće biti zamijenjeni jer ljudski faktor ne može da bude zamijenjen. AI nas uopšte ne plaši. To je neminovna stvar, a ljudi mogu da se opiru. Ko se ne ukači na taj voz, neće biti u tom vozu i svaka stanica će mu biti pogrešna. Prigrlite ono što možete i pokušajte da iskoristite na najbolji mogući način. I tu je potreban talenat, pogotovu u autorskom segmentu. A onda sjedneš i uživaš šta si sve to smućkao. Biće pjesama i na srpskom jeziku, čak i nekih naših izvođača", rekla je Jelena.

Žika je otkrio i kako se Futa Radulović snašao u cijeloj priči i da li mu je ovaj biznis pomogao da nastavi dalje poslije porodičnih tragedija koje je doživio za kratko vrijeme, ali i da priče o svađi s Radovanom nisu tačne.

"Futa je našao sebe u tome. Mi smo u svakodnevnom kontaktu u studiju u Beogradu, a Radovan je u Njujorku. Mislim da je on dovoljno snažan čovjek i da je našao svoj novi pravac i put u životu i ja se radujem tome. Bio je pre neki dan na slavi kod nas i uživao je. Evociramo stalno uspomene na Marinu Tucaković. Radovan se u Americi bavi muzikom. On sigurno 15 sati dnevno radi u studiju na kompjuterima da prepakuje sve ono što smo mi nekad radili u 22. veku. Ne u 21. veku, već u 22. Napravili smo ceo jedan krug, a mi smo zajedno od naše sedme godine. Nema nikakvih sukoba između nas", zaključio je frontmen Zane za Kurir.