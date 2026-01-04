"Nisam pričao sa sinom, povrijedio sam ga": Poznati kompozitor se oženio 30 godina mlađom, a bio u braku sa bivšom

Steva Simeunović u braku je sa 30 godina mlađom pjevačicom Zoranom Simeunović, a iz prethodnog braka ima sina Stefana sa kojim nije uvijek bio u najboljim odnosima.

Steva Simeunović već godinama uživa u skladnom braku sa trideset godina mlađom pjevačicom Zoranom Simeunović. Iako ih deli velika razlika u godinama i mnogi su zbog toga prognozirali brz kraj, to se nije dogodilo, a par i danas uživa u svojoj ljubavi.

Iz prethodnog braka čuveni kompozitor ima sina Stefana, a njih dvojica su jedno vrijeme bili u svađi. Steva se sada s tugom prisjetio tog teškog perioda u njihovom odnosu:

„To je bilo vrlo kratko. Sporečkali smo se, on je bio besan, bio je i mlad, pa je dao neki intervju. Sve je to prošlo. Koliko je trajao taj članak, toliko su trajale i naše nesuglasice. Mi smo poslije toga pričali. Bilo mi je krivo što nismo govorili. Bilo mi je krivo što je rekao neke stvari koje nemaju veze sa istinom, ali on je bio povrijeđen. Čovjek kada je povrijeđen, a pogotovu mlad, kaže stvari i koje jesu i nisu, da te ocrni do kraja. Verovatno sam ga ja povrijedio. Ko će drugi. Živeo je bez mene“ – rekao je Steva Simeunović za „Hype“ televiziju.

Inače, i Zorana je jednom prilikom govorila o njihovom odnosu, priznajući da je Steva Simeunović bio oženjen u trenutku kada su njih dvoje trebalo da se vjenčaju:

„Kada smo se Steva i ja upoznali, on još uvijek nije bio zvanično razveden i mi smo napravili svadbu, misleći da će on sporazumno da dobije taj razvod jer godinama nije živio sa svojom suprugom. Ta procedura se nije završila, a svadba je napravljena. Tako da sam ja venčanicu obukla kao gospođica Đokić“ – rekla je Zorana za „Hype“, dodajući:

„U januaru smo imali tu ‘fejk’ svadbu, a uzeli smo se zvanično u septembru.“