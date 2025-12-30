Jelena Gavrilović o sujeti među glumcima i udaji: Završila na bilbordu u Njujorku pa progovorila o zaradi

Poznata glumica održava uspješnu međunarodnu i lokalnu glumačku karijeru, ističući značaj fleksibilnosti slobodnog umjetnika

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Godina za nama je bila i više nego uspješna za glumicu Jelenu Gavrilović, a ona je u intervjuu sumirala utiske, govorila je o ulogama, ali i otkrila pojedine detalje iz privatnog života, ističući da se odlično snalazi u kuhinji.

Jelenin lik je osvanuo i na bilbordu Tajms Skvera, a o onome što je obilježilo ovu godinu i na šta je najviše ponosna, kaže:

"Imam dugogodišnju saradnju sa Air Srbijom, radila sam puno humanitarnih događaja koje su oni podržavali i nekako sam srećna što su me pozvali da budem dio te kampanje", otkrila je pa nastavila:

"Premijera 'Robin Huda' koji je u potpunosti sniman u Srbiji. 'Robin Hud' je zapravo ugostio mnogo naših glumaca i mislim da je to takođe veliki uspjeh, Srbija je nominovana na 'Berlinaleu' kao jedna od najatraktivnijih lokacija za snimanje filmova, to je jako pohvalno. Dešavalo se svašta. Napravila sam jedan divan savez sa dve fantastične pjevačice, jedna je Marija Jelić, naš čuveni dramski sopran i Lena Kovačević, naša čuvena pop i džez pjevačica. To je nešto na čemu radim, taj koncert koji pripremamo za sledeću godinu. Ako mogu da rezimiram cijelu ovu godinu, bila je jako uspješan, pomalo izazovna, ali i to čekanje kod nas umjetnika nekako sastavni deo procesa, to je sasvim prirodno i normalno, uvijek posle njega dođu velike stvari i ovo je baš lijep završetak godine", rekla je Jelena koja se osvrnula i na saradnju na inostranim projektima i zaradu:

"Mnogo sam radila i preko, a i kod nas, ja uvijek volim da nas pohvalim i kažem kako smo mi zaista profesionalni i kako imamo sjajne filmske radnike, ali ne samo filmske radnike, već i kreativce. Inostranstvo nudi, naročito velike platforme, oni nude mogućnost za bolje zarade. Mislim da se u proteklih nekoliko godina zaista snimalo i kod nas, mislim da je to sve stvar trenutka. Zavisi kakva ti je uloga, koliko dana snimanja uloga, teško je živjeti samo od jednog posla. Sve talente koje imaš, treba da ih uposliš i iskoristiš, da li ćeš da pjevaš, glumiš da budeš MC, ja sam dosta to radila i kod nas i preko. Dajem sve od sebe, nije lako nama umjetnicima".

Kako važi za otmenu i nedodirljivu damu, Jelena je otkrila da li reditelji i producenti nekada pogrešno protumače njen stav, te joj dodijele određenu ulogu na osnovu toga:

"Mi smo malo ograničeni svojim fizičkim izgledom, nisu uvijek svi maštoviti da mogu da nam dozvole tu transformaciju. Ja se ne bunim protiv tog kalupa koji mi prirodno pripada, uvijek se šalim, kažem da sam ja onaj lik kog svi najviše vole da mrze. Sjećam se na Akademiji dok sam studirala, profesor je uvijek govorio: 'Jelo, nećete vi igrati Julije i Ofelije, vas čeka neka Lejdi Magbet.' Meni je to tada bilo strašno, ali sve što sam starija shvatam da je to bio kompliment i da sve to što meni dolazi, malo je drugačije od onoga što sam ja očekivala. Dobar glumac može da odigra sve, ako mu se za to da prilika, a ja vjerujem da će takva prilika biti. Nije jednostavno, ima nas dosta. Ja sam sad u nekim godinama, kada kažem: 'Žena u 40-im, na pola puta, između djevojčice i žene', tako da vidjeti šta će se to novo interesantno pojaviti."

Glumica je i bez dlake na jeziku priznala i da li ima sujete u svijetu glume.

"Sujete ima u svakom poslu, nisu to samo pjevači i glumci, ima ih i u svim drugim zanimanjima, sujeta je prirodna kada je posao u pitanju. Možda smo previše gledali filmove na tu temu, pa stalno mislimo o tome, kolege sa ojima se ja družim i krug gdje se ja krećem je zaista okej, ali da, sujete ima svugdje."

O udaji

Sa emotivnim partnerom Dariom je u dugoj vezi, a kako kaže, on i te kako razumije njen posao i podržava je.

"Jako dugo smo zajedno, već skoro sedam godina. Očigledno mu jako dobro ide u razumijevanju mog posla i imam punu podršku od njega i to mi mnogo znači. Izazovno je zabavljati i živjeti sa glumicom - rekla je ona, a na pitanje kad će izgovoriti sudbonosno 'da' kaže:

"Teško je pitanje, svi ga postavljaju, a ja uvijek kažem javiću. Uvijek za osmjeh na mom licu je zaslužna ljubav, mislim da je žena koja je ispunjena, je žena koja je nasmijana."

Evo kako izgleda Jelenin vjerenik:

Jelena je neko ko sa svojim pratiocima na društvenim mrežama nerijetko pokaže kako izgleda njena oaza mira, a vrijeme u kuhinji i čitanje knjiga joj pruža mir.

"Strašno volim da kuvam, i volim da pripremam za sebe i svoju ljepšu polovinu. Volim kuhinju i sve što je vezano za dom i mirise i tako mi sve ima smisla. Naravno, klavir, poznata sam po tome što pravim probe u sopstvenoj kući, zaokupiram cijelu dnevnu sobu, tu se nađu razni ljudi. Tako da kuhinja i dobra knjiga, to me smiruje. Mislim da je suština da imaš svoju oazu, da pobjegneš od svega. Živimo brzo, puno toga se događa, treba sačuvati taj svoj mir. Čini se kao da ljudi sve manje čitaju, kao da nas napada digitalni svijet, knjiga je ipak knjga."

Spisak želja za narednu godinu nije napisala, ali uvijek želi samo jedno.

"Ne pišem želje, nemam kad to da radim, ali uvijek imam samo jednu želju, da budemo zdravi i to je to. Kada smo zdravi sve možemo i fizički i mentalno, a onda i shvatimo da sve što radimo vodi do toga da je porodica najvažnija i zato volim praznike, jer to je jedinstveni trenutak kada mogu da vidim sve koje volim i kada mozemo da uživamo zajedno."

(Blic / MONDO)