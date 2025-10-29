Jelena Gavrilović na premijeri američke serije u Londonu: Glumica ukrala sve poglede u društvu svjetskih zvijezda

Jelena Gavrilović zasijala na premijeri američke serije "Robin Hud" koja je snimana u Srbiji.

Izvor: Kurir/Ustupljene fotografije

Naša glumica Jelena Gavrlović, zasjenila je sve okupljene na premijeri serije "Robin Hud" u Londonu, američke mreže MGM+.

Na crvenom tepihu, Jelena je nosila kreaciju Predraga Đuknića, koja je dodatno asocirala na Jeleninu ulogu Boginje (Gode) koju igra u seriji. Cio glamurozan izgled upotpunjen je Svarovski nakitom.

Jelena je srpska glumica koja igra u domaćim i inostranim ostvarenjima, ima bogatu karijeru na televiziji, filmu i pozorištu. Tumači jednu od glavnih ženskih uloga u britanskom filmu "Gassed Up" u produkciji Amazon Prime Video, i jednu od glavnih uloga u drugoj sezoni američke serije "Predstraža" ("The Outpost").

Između ostalog, glumila je uz Salmu Hajek u američkom trileru "Everly", kao i u RAI Fiction filmu "L'angelo di Sarajevo".

Izvor: Youtube printscreen / FilmIsNow Movies

Filmski i televizijski studio MGM+ najavio je premijeru dramske serije "Robin Hud" za 2. novembar u Americi. U ovom ostvarenju se klasična priča o odmetničkom heroju pretvara u zanimljivu, inteligentnu, romantičnu avanturu. Serija dolazi od strane Lionsgate Television na čelu sa kreatorima Džonom Glenom i producentom i rediteljem koji živi u Srbiji, Džonatanom Inglišem. Serija "Robin Hud" je snimana u Srbiji na brojnim lokacijama.

Čitavo jedno selo u okolini Beograda pretvoreno je u set, a veći dio scena snima se u studiju PFI u Šimanovcima. Glumačku ekipu predvodi superstar Šon Bin.

Od regionalnih mladih glumaca, tu su Matija Gredić i Mihailo Lazić, koji igraju dio družine Robina Huda. Ranije smo već pisali da su dio podjele Miloš Timotijević i Tamara Radovanović. Timotijević tumači Egberta, kraljevskog šumara, koji služi kao vjerni zaštitnik Šervuda, dok Tamara Radovanović igra lik Selin, koja vodi glavnu riječ u Vestminsteru i glavna je dama kraljice Eleonore od Akvitanije.