Tijelo nepoznate osobe pronađeno je sinoć na pločniku u Ulici kneginje Zorke na Vračaru u Beogradu, a prema nezvaničnim saznanjima, reč je o samoubistvu skokom sa prozora stana.
Nadležne službe su brzo izašle na teren nakon prijave građana koji su primjetili tijelo na trotoaru. Policija je odmah blokirala dio ulice i obavila uviđaj, a okolnosti tragedije se utvrđuju.
Pema prvim informacijama, nema elemenata koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Sve ukazuje na to da je riječ o samoubistvu i da je osoba skočila sa prozora stana", rekao je izvor upoznat sa slučajem.
Stanari okolnih zgrada navode da su zatečeni prizorom. Istraga je u toku.
(Kurir/Mondo)