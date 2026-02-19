Tijelo nepoznate osobe pronađeno je sinoć na pločniku u Ulici kneginje Zorke na Vračaru u Beogradu.

Tijelo nepoznate osobe pronađeno je sinoć na pločniku u Ulici kneginje Zorke na Vračaru u Beogradu, a prema nezvaničnim saznanjima, reč je o samoubistvu skokom sa prozora stana.

Nadležne službe su brzo izašle na teren nakon prijave građana koji su primjetili tijelo na trotoaru. Policija je odmah blokirala dio ulice i obavila uviđaj, a okolnosti tragedije se utvrđuju.

Pema prvim informacijama, nema elemenata koji bi ukazivali na nasilnu smrt. Sve ukazuje na to da je riječ o samoubistvu i da je osoba skočila sa prozora stana", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Stanari okolnih zgrada navode da su zatečeni prizorom. Istraga je u toku.

(Kurir/Mondo)