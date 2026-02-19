Podgorička policija procesuirala je četiri maloljetnika osumnjičena za nasilničko ponašanje u Osnovnoj školi Sutjeska u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali su po prijavi koju je početkom februara 2026. godine podnio roditelj četrnaestogodišnjeg učenika, a potom i Uprava Osnovna škola „Sutjeska“. Prema navodima iz prijave, učenik je 3. februara oko 9 časova, u učionici škole, fizički napadnut od strane četiri maloljetna lica uzrasta 14 i 15 godina”, saopštavaju iz Uprave policije.

Sumnja se da su maloljetnici oštećenog najprije nasilno ugurali u učionicu, a potom ga, dok je bio oboren na pod, više puta udarili pesnicama, kao i kišobranom i flašom, nanoseći mu povrede u predjelu glave i tijela.

“Pripadnici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloljetničke delinkvencije su, u saradnji sa nadležnim Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, identifikovali maloljetna lica iz prijave. Od njih su, u prisustvu zakonskih staratelja, prikupljena potrebna obavještenja i preduzete sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja događaja”, pojasnili su iz policije.

Nakon sprovedenih aktivnosti, postupajući tužilac je naložio da se protiv četiri maloljetnika, osumnjičena za napad, u redovnom postupku podnese krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje.

Iz Uprave policije upućen je apel roditeljima da aktivno prate ponašanje svoje djece, usmjeravaju ih u razvoju i pravovremeno reaguju na eventualne znakove vršnjačkog nasilja.

“Policija će u saradnji sa školama i nadležnim institucijama nastaviti sa sprovođenjem proaktivnih mjera s ciljem sprečavanja nasilja, podizanja svijesti kod maloljetnika o značaju nenasilne komunikacije i adekvatnog rješavanja konflikata”, zaključuju iz UP.