Šuškalo se da kupuje stan u Dubaiju zbog fudbalera: Aleksandra Mladenović nam otkrila istinu i iznijela sve detalje

Aleksandra Mladenović iskreno je govorila o ljubavi, kao i o 2025. godini pred kamerama MONDO portala.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Aleksandra Mladenović pred nastup u jednom beogradskom klubu razgovara je sa ekipom MONDO portala i sumirala 2025. godfinu za koju kaže da je bila odvratna. Pjevačica se takođe osvrnula na spekulacije da je u vezi sa fudbalerom.

"Nekako mi je 2025. godina očistila puno ljudi iž života, oni koji su bili lažni i loši da budu u mojoj okolini. To se sada promijenilo i sve je super. Zrelija sam i mudrija, neću biti ovako naivna kao do sada", rekla je pjevačica i dodala:

"Godina kao godina mi je bila odvratna. Mnogo toga se desilo. Sve se desilo na brzinu, to su sve nagle promjene. Sve mi je teško palo i zato mislim da mi je psihički bila teška godina. Sve ostalo je bilo super i idealno", rekla je Aleksandra.

Pjevačica je upitana da li na loše stvari gleda kao na lokciju, ili ipak krivi nekoga.

"Ne, nema potrebe da krivim nikoga ni za šta. Sama pala, sama se ubila gdje god se desilo nešto. To samo znači da to nije za mene i da ne treba neki ljudi da budu u mom životu. Sve gledam kao lekciju i nešto što će mi pomoći u budućnosti.

"Idem u Dubai"

Poslednjih dana Aleksandra Mladenović povezivana je sa hrvatskim fudbalerom Matkom Obradovićem, koji je nedavno prešao da igra za klub u Dubaiju. Domaći mediji su prenijeli da je Aleksandra zbog njega odlučila da kupi stan tamo.

"Ne mogu da komentarišem ništa na tu temu zato što kada se bude nešto desilo i kada bude nešto važno i bitno, ja ću vam svakako reći. Za sada stvarno nije vrijeme da pričam ni o čemu", istakla je ona i dodatkla se stana u Dubaiju:

"Idem u Dubai čim se prođe Nova godina. Idem da gledam stan. Neću se useliti, kupujem za investiciju, živim u Beogradu. Ostaću tamo dvadesetak dana", istaka je Aleksandra.

Aleksandra je otkrila koliko je teško naći partnera koji nije sa njom zbog popularnosti.

"To se osjeti nakon nekog vremena. Na početku niko ne može ništa da znaš, ali nekog vremena vidiš da li je nekome stalo do tebe i zbog čega je sa tobom. S obzirom na to da sam jako emotivna i osjetljiva ja to vrlo brzo primijetim", rekla je ona i dodala:

"Ja uvijek vjerujem u ljubav, mislim da postoji i da će se kad tad desiti".

