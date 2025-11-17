Pjevačica kupuje luks nekretninu u Dubaiju: Auto i stan u Beogradu platila 630.000 eura i ne zaustavlja se

Povodom ovih navoda oglasila se i sama Aleksandra, koja je potvrdila da ima u planu da pazari nekretninu u pomenutoj metropoli.

Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_

Pjevačica Aleksandra Mladenović važi za jednu od pjevačica mlađe generacije koja nije rasipnica već novac pametno ulaže. Kako saznajemo, ovog puta, razmišlja o stanu u Dubaiju.

Aleksandra Mladenović je nedavno u Dubai išla ne samo da bi uživala, nego i da bi pogledala par nekretnina, od kojih će joj kako saznaju domaći mediji jedna postati dom u Emiratima.

"Izgleda da Aleksandri cvjetaju ruže... Više zarađuje, pokrenula je Jutjub kanal, kupila skupocjeni Mercedes, a sada razmišlja i da pazari jedan lijep stan u Dubaiju. Dugo je govorila da joj je ta nekretnina želja, ali ne po svaku cijenu. Prosto, čekala je da se sve kockice slože i da plan detaljnije razradi", kaže izvor blizak pevačici i dodaje:

"Spojila je par slobodnih dana, spakovala kofere i zaputila se u Dubai, gdje su je sačekali prijatelji. Malo je uživala i provodila se, a malo i razgledala nekretnine u luksuznim naseljima. Nije joj hitno, pa ima vremena da razmisli o ovom ulaganju, da odabere idealnu lokaciju, zgradu koja joj se dopada, kvadraturu koja će joj odgovarati. U Dubaiju su mogućnosti gotovo neograničene", dodaje izvor.

I pored nekretnine o kojoj razmišlja, Aleksandra preseljenje u Emirate ne razmatra.

"Porodica joj je u Srbiji, prijatelji, ali i karijera. Sada je na vrhuncu, bukirana je mjesecima unapred. Nema želju da se preseli, ali ima da ode u svoj stan, opusti se i uživa kad god joj to bude volja", zaključio je izvor za domaće medije.

Povodom ovih navoda oglasila se i sama Aleksandra, koja je potvrdila da ima u planu da pazari nekretninu u pomenutoj metropoli.

"Stan u Dubaiju mi je velika želja, idem ka tome da je ispunim. Kada je i ostvarim, ja ću da vam kažem", poručila je.

Izvor: Blic/ Mondo