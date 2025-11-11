Devito i Bajaga snimili duet: Saradnja koju niko nije mogao da zamisli, društvene mreže izgorele od komentara (Video)

Momčilo Bajagić Bajaga i Devito snimili duetsku pjesmu "Astronaut"

Izvor: YouTube/devito anonymo

Danas je na mrežama zavladala pometnja kada su Momčilo Bajagić Bajaga i reper David Ljubenović poznatiji kao Devito objavili duetsku pjesmu.

Šok, koji mnogi smatraju za opravdan, prelio se na društvene mreže gdje svi pišu o ovoj neobičnoj saradnji. "Šta je ovo?", "Otkud njih dvojica", "Spojili nespojivo"... samo su neki u moru komentara.

Bajaga i Devito su za potrebe pjesme zajedno uradili tekst i muziku, ali i snimili spot.

Pogledajte: