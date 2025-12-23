"Slomili su mi rebra": Oglasio se brutalno pretučeni muzičar nakon stravičnog snimka sa proslave sa golim tipom

Klavijaturista benda "Džoj" Damir Riđan (50) pretučen je na jednoj božićnoj proslavi, a sada je otkrio šta se dogodilo.

Klavijaturista benda "Džoj" Damir Riđan (50) pretučen je na jednoj božićnoj proslavi. Na jednom, prijemu, situacija se otrgla kontroli, a snimak sa proslave se širio na mrežama.

Damir Riđan se ovim povodom oglasio za hrvatske medije.

- Imam potres mozga, slomljena rebra, vilicu, šavove. Napalo me njih 15–20. Dva dana sam proveo na hitnoj, sad sam na kućnom liječenju. Oporavak će trajati mjesec dana. Propale su mi sve dogovorene gaže. Bend nastavlja svirati, ali ja ne - rekao je Riđan, osnivač grupe "Joy" s kojom je karijeru započela i Maja Šuput.

Sa Šuput se još nije čuo, no dobio je puno poruka podrške putem društvenih mreža.

Zbog istrage koja je u toku nije mogao davati više informacija o samom incidentu.

Božićni prijem ZET-ovaca održao se 19. decembra. To je trebalo da bude svečana proslava za 460 gostiju, no stvari su se vrlo brzo otele kontroli. Prijem se pretvorio u razuzdanu zabavu s plesom na stolu, a potom i u brutalan fizički napad na člana benda. Snimci s prijema proširili su se društvenim mrežama. Na videu se vidi gost koji se penje na sto, spušta pantalone i pleše go dok ga dio okupljenih bodri.

O svemu se na Instagramu oglasio i pjevač grupe Džoj Alen Bičević.

"Dragi naši, nastavno na objave po portalima, ovim putem možemo potvrditi kako je na prijemu Sindikata zaposlenika ZET-a naš član benda zadobio teške tjelesne povrede uslijed divljačkog napada nekoliko pojedinaca koji su prisustvovali navedenom prijemu te se trenutno oporavlja kod kuće nakon otpusta iz bolnice.

Dalje detalje ovog divljačkog čina pojedinaca nismo u mogućnosti komentirati, obzirom da je istraga u toku te bi time kršili tajnost iste, ali svakako se nadamo kako će radnici MUP-a poduzeti sve kako bi se odgovorni kaznili.

Svima hvala na mnogobrojnim pozivima i porukama podrške", stoji u objavi.

Oglasio se i sindikat

Organizator događaja, Sindikat autobuskog i tramvajskog saobraćaja Hrvatska - Zagreb, 20. decembra se oglasio službenim saopštenjem.

- Sindikat autobusnog, tramvajskog saobraćaja Hrvatska - Zagreb ograđuje se od dijela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će ko u datom trenutku učiniti. Jedno je sigurno, a to je da će učesnici ovog događaja biti isključeni iz članstva u sindikatu. Neke stvari se ne mogu i neće tolerisati - stoji u saopštenju.