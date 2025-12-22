Stiflerova mama spavala s 200 muškaraca: Glumica otkrila šta se dešavalo posle snimanja "Američke pite"

Glumica Dženifer Kulidž, koju smo gledali u nekoliko nastavaka hit filma i "Bijelom lotosu", otkrila šta joj je donijela, a šta "odnijela" uloga u "Američkoj piti"

Glumica Dženifer Kulidž, najpoznatija po ulozi Stiflerove mame u kultnoj komediji Američka pita, otkrila je kako joj je ta uloga donijela neočekivane prednosti u privatnom životu.

Tvrdi da je zahvaljujući statusu MILF ikone spavala sa oko 200 muškaraca sa kojima inače ne bi imala priliku da spava, piše LADbible.

Američka pita, tinejdžerska komedija koja je obilježila kraj devedesetih, predstavila je svijetu lik Stiflera, nezaboravnu scenu sa pitom od jabuka i, naravno, Stiflerovu mamu. Uloga Džanin Stifler, seksi starije žene koja je zavela prijatelja svog sina, lansirala je tada 38-godišnju Kulidž među holivudske zvijezde i pretvorila je u mejnstrim se*s simbol.

Glumica je u intervjuu za Variety 2022. godine otvoreno govorila o tome kako je iskoristila slavu koju joj je ta uloga donijela.

"Uloga MILF-ice donijela mi je veliku popularnost. Zahvaljujući Američkoj piti imala sam mnogo seksualnih avantura", izjavila je Kulidžova. "Bilo je toliko prednosti u snimanju tog filma. Mislim, spavala sam sa otprilike 200 ljudi sa kojima inače ne bih imala priliku da spavam.“

Kulidž je legendarni lik tumačila čak četiri puta u popularnoj franšizi: u filmovima Američka pita, Američka pita 2, Američka pita: Vjenčanje i Američka pita: Okupljanje.

Glumica je priznala da je slava imala i svoju cijenu. Nakon uloga Stiflerove mame i Polet u filmovima "Plavuša s Harvarda", osjećala se zarobljeno u istom tipu uloga, vjerujući da je niko u Holivudu ne doživljava kao ozbiljnu glumicu.

"Najtužnija stvar u životu je to što sami donosite odluke o sebi", rekla je 64-godišnja glumica. "Ako ne dobijam sjajne uloge, dolazim do zaključka da ljudi misle da sam nesposobna za tako nešto. A onda donesem odluku da zaista jesam nesposobna za to. Potreban vam je reditelj poput Majka Vajta koji će vam reći: ‘Mislim da ti to možeš’“, objasnila je.

Uloga Tanje Makvojd u popularnoj HBO seriji Bijeli lotos, iza koje stoji reditelj Majk Vajt, donijela preporod karijere. Ta uloga joj je podigla status u industriji i obezbedila prvu nominaciju za prestižnu nagradu Emi, dokazavši njen glumački raspon i otvorivši vrata novim projektima.