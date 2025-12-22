Kidnapovali je i držali je u zatočeništvu 3 mjeseca, mučili i maltretirali: Jeziva ispovijest Tanje iz Velikog brata

Tanja Jovančević podijelila je potresnu životnu ispovijest.

Tatjana Jovančević nekadašnja učesnica "Velikog brata" govorila o svim traumama koje je preživjela. Sa gledaocima podijelila je jezive detalje iskustva koje joj je život promijenilo zauvijek.

Zatočeništvo

Mjesecima je bila u zatočeništvu od strane muškarca kojeg je upoznala na jednoj svadbi. Nakon maltretiranja i silovanja, otkrili su joj šta se krije iza zločinačkog ponašanja cijele njegove porodice i rekli šta žele od nje.

"Spakovali su me iznad groblja, neko brdašce, u neku kuću staru 300 godina. U kući se rušio plafon i zidovi. Tri mjeseca sam provela tamo. Tu su me mučili, maltretirali... Jednom me je zgrabio i bacio na krevet... Svi su posle otišli za Njemačku, mene su moji tražili i majka me je našla u jednom trenutku. Preklinjala je, plakala, molila... Morala sam da kažem: 'Sve je u redu, sve je super' i gledala sam je onako. On je sve moje, brata, oca, majku držao na nišanu. 'Budeš li nešto kako ne treba... Ti meni daš nešto što meni treba, ja ću tebi slobodu", govorila je Tanja tada i otkrila:

"Kada sam pitala... Rekla sam da ja tu ne pripadam i da ne znam šta oni žele od mene... Rekli su: 'Dijete."

Otac više nije htio da čuje za nju

Nakon agoniije koju je preživjela, kako Tanja navodi, otac više nije želio da čuje za nju.

"Nikada nisam imala priliku mom ocu tačno da ispričam šta se dogodilo, uvijek sam to nekako krila. Tata mi nije vjerovao, mislio je da sam svojevoljno otišla i željela da se udam. Kada sam došla da pričam sa ocem rekao mi je: 'Ne želim da razgovaram, ruku ovoliku su gurnuli u tebe' i tu je prekinut svaki naš kontakt", otkrila je Tatjana.

"On je mene bukvalno omrznuo, kada sam željela da mu ispričam sve nije želio. Govorio je da sam se ja udala, znate, neko ko vam je najbitniji vas gura. Pa nisam ja kriva za to što mi se desilo, pusti me da ti kažem pa me onda osudi. Ja da sam htjela da se udam ne bih bježala... Pa čekaj, da si mi iz oka kanuo, ako ne poštuješ moju borbu, ma ćao, misli šta hoćeš čovječe. Ja znam kroz šta sam prošla, koliko sam se mučila... Ko god da vas ne poštuje, prije svega ne poštuje sebe. Tada sam rekla i mnogo puta u životu, idemo dalje, prošlo je. Šta god da je, prošlo je, bitno da sam živa, ko hoće da me odbaci neka me odbaci..."

