"PREŠLA SAM 3. MESEC I DOBILA UNUTRAŠNJE KRVARENJE": Tanja iz VB o gubitku bebe nakon ZLOSTAVLJANJA - Jedno se zarekla

Tatjana Jovančević, mnogima poznata kao Tanja iz Velikog brata, prvi put je javno govorila o svim životnim borbama iz kojih je izašla kao pobednik.

Bivša takmičarka rijalitija "Veliki Brat" Tanja Jovančević, progovorila o stravičnom zlostavljanju koje je preživela u prošlosti. Kao i svaka devojčica, Tatjana je maštala o tome šta će biti kad poraste, a svojom lepotom se izdvajala od većine. Krupnim koracima je koračala ka ozbiljnom uspehu.

Sa šesnaest godine postala je mis, i dobila milionski ugovor poznatog italijanskog brenda koji joj je nudio saradnju i slavu, ali je život za nju imao druge planove. Upala je u kandže porodice momka koga je površno poznavala i preživela pakao, a nešto kasnije zbogbolesti izgubila je nogu, a za par godina i dojku.

U nedavnoj emisiji je otkrila stravične detalje kidnapovanja, zlostavljanja i silovanja koje je doživela od strane porodice koja ju je zatočila zarad sopstvene potencijalne koristi. "Upoznali smo se na svadbi na kojoj je majka bila sa mnom, njegova porodica je bila oduševljena sa mnom, govorili su mi kako sam lepa i nežna. Kasnije sam ga videla na Izboru za mis na kome sam pobedila. 10. avgusta došao je kod moje bake i molio da me pusti kako bi me pokazao prijateljima, i hvalio se kako poznaje devojku koja je najlepša i koja će predstavljati Jugoslaviju. Baka je jedva dozvolila i rekla da me vrati pre prvog mraka", rekla je Tatjana i nastavila:

"Odveo me je u kuću koja je odmah pored groblja... Dali su mi providnu spavaćicu, on je došao kasno posle ponoći, negde pred jutro, mortus pijan... Ja sam sela na krevet momentalno i rekla: 'Nemoj da me povrediš molim te'... Govorio mi je kako je lepo maziti se i ljubiti, da treba da se opustim i da mi neće ništa. Bežala sam po sobi, kao srnu me je jurio po sobi, zgrabio i bacio na krevet. Tada sam izgubila nevinost na jedan odvratan način", rekla je Tatjana u emisiji "Nije sve tako crno".

Nakon bega od zlostavljača, saznala je da je u drugom stanju, ali se i trudnoća ubrzo iskomplikovala i Tatjana je ostala bez bebe. "Dobila sam unutrašnje krvarenje. Prešla sam treći mesec, plod je pukao i krvarila sam, doktor je rekao da nešto hitno mora da se učini da ne bi umrla. Ostala sam i bez svog deteta... Nikada više nisam mogla da zadržim trudnoću, iako je bilo prilike", rekla je sa suzama u očima i otkrila: "Nakon razvoda oca i majke, koji su se tukli, jurili noževima, pa onda to što mi se desilo, rekla sam sebi: 'Nikada se neću udati' i nikada nisam... Imala sam traume od svega, nisam mogla..."