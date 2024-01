Bivša takmičarka rijalitija Veliki Brat Tanja Jovančević, progovorila o stravičnom zlostavljanju koje je preživjela

Tatjana Jovančević, nekadašnja učesnica rijalitija Veliki Brat, otkrila je stravične detalje zlostavljanja koje je doživjela u 16. godini.

Tanja je tada postala mis i dobila milionski ugovor poznatog italijanskog brenda koji joj je nudio saradnju, ali je život za nju imao druge planove. Upala je u kandže porodice momka koga je površno poznavala i preživjela pakao.

"Upoznali smo se na svadbi na kojoj je majka bila sa mnom, njegova porodica je bila oduševljena sa mnom, govorili su mi kako sam lijepa i nežna. Kasnije sam ga vidjela na Izboru za mis na kome sam pobijedila. 10. avgusta došao je kod moje bake i molio da me pusti kako bi me pokazao prijateljima i hvalio se kako poznaje djevojku koja je najljepša i koja će predstavljati Jugoslaviju. Baka je jedva dozvolila i rekla da me vrati prije prvog mraka", rekla je Tatjana i nastavila:

"Odveo me je u kuću koja je odmah pored groblja... Dali su mi providnu spavaćicu, on je došao kasno posle ponoći, negdje pred jutro, mortus pijan... Ja sam sela na krevet momentalno i rekla: 'Nemoj da me povrijediš molim te'... Govorio mi je kako je lijepo maziti se i ljubiti, da treba da se opustim i da mi neće ništa. Bježala sam po sobi, kao srnu me je jurio po sobi, zgrabio i bacio na krevet. Tada sam izgubila nevinost na jedan odvratan način", rekla je Tatjana u emisiji "Nije sve tako crno".