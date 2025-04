Jelena Rozga konačno potvrdila vezu sa 11 godina mlađim: Prošli put raskinuli zbog njegove majke, sad cvjeta ljubav

Jelena Rozga se pojavila u javnosti sa dečkom Ivanom Huljićem

Pjevačica Jelena Rozga nedavno se pojavila na jednom prestižnom događaju u Hrvatskoj u društvu svog partnera Ivana Huljića, čime su još jednom potvrdili da njihova veza napreduje. Tom prilikom Jelena je otvoreno govorila o njihovom odnosu, ali i o bliskom prijateljstvu sa koleginicom Ninom Badrić, koja je, kako kaže, među prvima otkrila da se između nje i Ivana ponovo rađaju emocije.

"Oni se ne skrivaju, znam da nije ispalo nezgodno, potvrdio je Grašo nakon toga, ali mislim da je Jelena jedna sasvim normalna, obična, svakodnevna cura, nije ona od onih koji bi skrivali nešto lijepo što se dešava u životu. Evo, ja joj želim da u svemu bude uspješna i sretna" rekla je Nina nedavno za InMagazin.

Rozga je sada otkrila da se nije naljutila na nju i da ne krije da je srećna u ljubavi.

"A što ću se naljutiti. Niko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je" rekla je Rozga.

"A onda je došao Grašo i sve lijepo potvrdio?" pitali su Rozgu novinari.

"I Grašo lijepo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je neko reći i to je ok" kazala je Rozga kroz osmijeh.

U srećnoj vezi sa Ivanom Huljićem

Podsjetimo, Jelena Rozga već neko vrijeme uživa u stabilnoj i ispunjenoj vezi sa Ivanom Huljićem, sinom proslavljenog kompozitora Tončija Huljića. Njih dvoje su obnovili ljubavnu romansu nakon deset godina razdvojenosti. Razlog raskida navodno je bio strah Ivana Huljića kako će njegova porodica, posebno majka Vjekoslava, reagovati na vezu sa pjevačicom starijom jedanaest godina. Međutim, priča je sada potpuno drugačija, a razlika u godinama nimalo im ne smeta, niti utiče na njihovu bliskost.

