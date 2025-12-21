Svađaju se s komšijama, a lova samo kaplje: Luna i Marko za godinu dana zaradili 400.000 eura

Bračni par, zahvaljujući pregledima na svoja dva Jutjub kanala, inkasirao ozbiljnu svotu, koja je još veća ako se uzme u obzir i zarada od sponzorskih ugovora

Izvor: printscreen/youtube/Sikter Tube

Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković je u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradio vrtoglavih 400.000 evra.

Njih dvoje su zahvaljujući ovoj sumi oborili sopstvene rekorde, pa su tako zadržali i dodatno učvrstili poziciju najplaćenijih jutjubera na domaćoj sceni.

Luna i Marko su svoj prvi Jutjub kanal otvorili krajem jula 2020. i do sada su na njemu imali preko 118 miliona pregleda, što je za osam miliona pregleda više nego prošle godine, kad su u ovo vrijeme imali 110 miliona.

Ipak, pored ovog kanala, na kome objavljuju vlogove, njih dvoje su u maju 2024. napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem se nalazi podkast koji vodi Đoganijeva.

Oni su i ovdje uspjeli da privuku veliki broj fanova, pa na njemu već imaju skoro 43 miliona pregleda. Kad se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.

Tako su iza sebe ostavili brojne druge influensere koji su kanale na ovoj platformi imali mnogo duže nego oni.

Kao što je poznato, zarada od Jutjuba u prosjeku iznosi od 800 do 1.000 eura na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 eura, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine, što ih je automatski svrstalo u sam vrh po zaradi na ovim prostorima, a to se može provjeriti i na poznatoj platformi kao što je Socialblade (servis sa statistikom o društvenim mrežama).

Pored zarade od pregleda, oni su veliki novac zaradili i od sponzora, nesumnjivo velikog "riča" (dometa objave) i promocija, tako da brojka od 400.000 eura nije konačna.

Marko Miljković je svojevremeno za Kurir govorio kako on i njegova supruga zarađuju od Jutjuba:

"Zarađuje se kao i u svakom drugom poslu. Koliko se trudite, toliko ćete zaraditi. Zarada na Jutjubu zavisi od mnogo faktora - od pregleda, ali i od starosnog uzrasta onih koji vas gledaju. Ako vas, na primjer, gleda mlađa populacija, manje ćete zaraditi nego ako vas gleda starija populacija, koja zarađuje - ispričao je ranije Miljković, koji je ponovo imao problema s komšijama, i objasnio da Jutjub ima algoritam koji prepoznaje karakteristike onog ko gleda kanal, kao i da li ta osoba kupuje na internetu.

Algoritam sve prepozna i na osnovu toga vam daje manju ili veću zaradu, a zarade za npr. milion pregleda kreću od 200 do 2.000 eura mjesečno. To zavisi i od mjeseca u godini. Na primjer, pregledi su više plaćeni krajem godine nego u januaru ili februaru. Osim pregleda, ljudi zarađuju i preko sponzorstava, a zarade od toga mogu biti fiksne ili regulisane na drugi način, kako je već definisano ugovorom " rekao je tada Marko.

Vidim da ima ljudi u Srbiji koji dobro zarađuju od toga. To se vidi na njihovim kanalima i po tome šta sve kupuju, gdje putuju, šta rade - završio je Miljković.