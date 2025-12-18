Francuski sud u Besankonu osudio je bivšeg anesteziologa Frederika Pešijea na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja desetina pacijenata, među kojima je najmanje 12 slučajeva imalo smrtonosan ishod.

Izvor: Arnaud FINISTRE / AFP / Profimedia

Francuski sud u Besankonu osudio je bivšeg anesteziologa Frederika Pešijea na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja velikog broja pacijenata, među kojima je najmanje 12 slučajeva imalo smrtonosan ishod.

Suđenje, koje je počelo 8. septembra, okončano je presudom po kojoj je Pešije proglašen krivim po 30 tačaka optužnice za trovanje. Sud je odlučio da mora da provede najmanje 22 godine iza rešetaka prije nego što uopšte stekne pravo da zatraži uslovni otpust.

Pešije je radio kao anesteziolog u dvije zdravstvene ustanove na istoku Francuske, a prema optužnici, namjerno je trovao pacijente uzrasta od četiri do 89 godina, izazivajući kod njih srčani zastoj.

Njegova najmlađa žrtva, četvorogodišnje dijete, doživjelo je dva srčana zastoja tokom rutinske operacije krajnika 2016. godine. Najstarija žrtva imala je 89 godina.

"Vi ste Doktor Smrt, trovač, ubica. Sramotite sve ljekare. Ovu kliniku pretvorili ste u groblje", rekli su tužioci prošle nedelje.

Pored zatvorske kazne, sud mu je trajno zabranio da se ikada više bavi medicinom. Kako prenosi televizija BFM, Pešije je presudu saslušao bez vidljive reakcije, dok su članovi njegove porodice u sudnici doživjeli slom. Tokom cijelog suđenja on je odbacivao optužbe, insistirajući da nije odgovoran za trovanja.

"To ću reći sada i uvijek: ne, nisam trovač", izjavio je pred porotom u završnoj riječi.

Tužilaštvo je zahtijevalo doživotnu kaznu zatvora, što je sud na kraju u potpunosti prihvatio.