KRISTINA EKSKLUZIVNO PROGOVORILA: Vjenčanje u Zadruzi POTVRĐENO! Kristijan Golubović se crkveno razvodi od Ivane!

Kristina Spalević, bivša rijaliti učesnica, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gdje je potvrdila priča o njihovom vjenčanju u Zadruzi, ali i otkrila da se Kristijan razvodi crkveno od bivše žene.

- Definitivno će biti vjenčanja i veselja u rijalitiju. Vjenčaćemo se i crkveno iako je on govorio da se neće razvesti od Ivane. Kada sam bila kod sveštenika u crkvi pitao me je da li želim da se vjenčam u crkvi. Ja sam rekla da mi je važnije nego da se vjenčam opštinski. Mada sam dodala da je komplikovana procedura, a on me je zaustavio i rekao da uopšte nije i da sve ide preko mejla. Rekao je "pošalješ mejl i poslije 20 dana čovjek razveden". Došla sam kod Kristijana posle toga i pitala ga da li imam dozvolu da šaljem mejl. On je rekao da imam - rekla je Kristina.