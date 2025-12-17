Horor priča Ljube Pantović: Majka joj zakazala abortus u 16. godini, a bivši gurnuo niz stepenice dok je držala djecu

Ljuba Pantović otkrila detalje nasilja koje je doživjela od oca svojih ćerki, Karađorđa Subotića, a potom majku nazvala "odvratnim čovjekom"

Fitnes instruktorka i nekadašnja rijaliti učesnica Ljuba Pantović progovorila je teškom periodu života i iznijela detalje odnosa sa bivšim suprugom Karađorđem Subotićem.

Ljuba je ispričala da je on bio nasilan prema njoj, i da ga je nakon toga odmah napustila.

"Napustila Karađorđa kada me je gurnuo niz stepenice sa djecom u rukama, da padnem da polomim vrat... Nikad se nisam vratila i nikada više nikakav kompromis nije mogao da postoji. Ti si mene gurnuo sa djecom, niz stepenice", rekla je Ljuba u "Šok-toku".

"Majka je htjela da prekinem trudnoću, imala sam 16 godina"

Ljuba se dotakla smrti oca i istakla koliko joj nedostaje, a onda pomenula i majku sa kojom nije u dobrim odnosima.

"Užasno teško sam podnijela očevu smrt i dan-danas je podnosim teško... Moja majka je odvratan čovjek, užasno loš. Ona mene mrzi. Kada sam bila trudna, ona mi je pet puta zakazivala prekid trudnoće i ja sam bježala svaki put od kuće. Ona me je užasno povrijedila i to se pogodilo da sam ja procenila da ja mogu sa Karađorđem da pobjegnem od svog života, eto to je pravo objašnjenje te priče", priča Ljuba i nastavlja:

"Ko ima normalnu porodicu, rekao bi mu: "Ljubo, imaš 16 godina, trudna si, treba da ideš u školu...Možda on nije momak za tebe, hajde da sjednemo da pričamo..." Milion i jedna varijanta ima. ja sam stvarno bila u teškom psihičkom stanju".