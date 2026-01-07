"Predlagao mi je da se ubijem, a onda je Divna umrla": Karleuša u suzama, progovorila o svemu, Jovana zaplakala

Jelena Karleuša progovorila je o najbolnijom temi i šta je sve njena majka Divna gledala prije nego što je preminula.

Izvor: Pink/PrintScreen

Pop zvijezda Jelena Karleuša gostovala je u Jutarnjem programu na televiziji Pink kod voditeljke Jovane Jeremić, gdje su porazgovarale o aktuelnim temama u Jeleninom životu, prvi put nakon 10 godina.

Jelena se između ostalog dotakla i brojnih skandala sa Duškom, aferi, smrti majke, kao i šta joj je sve izgovorio, a u jednom trenutku došlo je i do suza, prvo sa Jeremićkine strane, a potom i sa Karleušine.

"Nisam se svijestila, morala sam da opraštam svima, nema osobe koja se o mene ogriješila, da nisam naučila da praštam bila bih jako sama okružena životinja. Ja uživam u samoći. Ona mi je neophodna da iz toga nađem neki svoj mir i smirim tu svoju ekstremnu energiju, toliko sam energična, i na nastupima, imam mlade igračice, koje mi nekad kažu da usporim, jer im se povraća od mog tempa, a ja se ni ne oznojim", rekla je Jelena, a potom otkrila da joj je bivši suprug predlagao da se ubije.

"To rade samo povrijeđeni muškarci. To je nebitno. Nisam najgora, niko ne bi bio sa mnom zato što sam najgora, nego najbolja, kad se muškarac spusti na taj nivo da na taj način ponizi ženu, onda je ona njega pobijedila. Ja sam imala dvije opcije, ili da sebi oduzmem život, što je želio Duško, koji mi je to predlagao, da oduzmem sebi život. Problem je što je posle toga i Divna izgubila život. Sve je to gledala i žao mi je što je u toj atmosferi otišla. Kad žena to preživi, žena sa dvoje djece koja idu u školu, šta meni bilo ko sad može da uradi i da mi naudi, ne postoji način na koji mogu da mi naude. Ako sam to preživjela", rekla je Jelena.

Došlo i do suza

Jelena je u toku emisije pričala o dobrim djelima koje je činila tokom života i da se nada da će je, kada ode, pamtiti po njima.

"Jelena, rasplakaćeš me", rekla joj je Jovana Jeremić na ivici suza.

"Zašto?", pitala je začuđeno Jelena Karleuša.

"Osjećam tvoju energiju", rekla je voditeljka, a tokom daljeg razgovora došlo je i do Jeleninih suza.

"Imam čudno uznemirenje. Ti imaš tako jako energiju, sve vrijeme mi idu suze. Ovde je kovitlac neke jako čudne energije. Toliko je emituješ da mi sve vrijeme idu suze, ali ništa nije tužno. Ti si jako specifična žena", poručila je Jelena Karleuša Jovani.

"Hvala ti puno. Čekala sam te 10 godina", rekla je na to Jovana Jeremić.

"Hvala tebi što si mi razmazala šminku", istakla je kroz smijeh Jelena Karleuša.