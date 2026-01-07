logo
Dvije operacije u strogoj tajnosti i iznenadna bolest: Otkriven uzrok smrti Brižit Bardo

Autor Đorđe Milošević
Bardo je preminula nekoliko nedelja nakon operacije i borbe sa iznenadnom bolešću.

Otkriven uzrok smrti Brižit Bardo Izvor: Profimedia

Suprug francuske filmske legende Brižit Bardo otkrio je da je glumica prije svoje smrti prošlog mjeseca, u 91. godini, prošla kroz dvije operacije raka.

U intervjuu za Paris Match, objavljenom pred njen sahranu, suprug Bardo, Bernard d’Ormal, rekao je da je njegova supruga veoma dobro podnijela dvije procedure kroz koje je prošla da bi se liječila od raka koji ju je odnio.

Bardo je preminula nekoliko nedelja nakon operacije i borbe sa iznenadnom bolešću.

Preminula je u svom domu u Sen Tropezu, primorskom gradu koji je postao nerazdvojiv od njenog javnog imidža i privatnog utočišta nakon što je napustila filmsku karijeru početkom 1970-ih.

Do sada zvaničan uzrok smrti nije bio objavljen.

