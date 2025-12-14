Palo pomirenje Zorice i Viki: Nakon ovog poteza odlučile da zakopaju ratne sjekire pa se izgrlile

Zorica Brunclik i Viki Miljković pomirile se nakon mjeseci neslaganja, označivši novi početak prijateljskog i profesionalnog odnosa.

Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

U sinoćnoj emisiji "Pinkove zvezde" došlo je do iznenađujućeg i emotivnog trenutka – pomirenja Zorice Brunclik i Viki Miljković. Nakon neslaganja, dvije muzičke zvijezde konačno su stavile tačku na svoje razmirice.

Sve je počelo iskrenim riječima Zorice: "Ja mislim da je krajnje vijreme da ti i ja stupimo u ljubav." Na ove riječi, Viki je odmah odgovorila: "I ja sam od početka bila za to, Zorice."

Publika u studiju je eruptirala u aplauz, a kamere su zabilježile dirljiv trenutak zagrljaja i osmijeha. Ovo pomirenje označava novi početak i za njihov profesionalni, ali i prijateljski odnos, a mnogi fanovi već spekulišu o mogućim zajedničkim projektima.

Pomirenje Zorice i Viki pokazuje da čak i velike zvijezde mogu prevazići nesuglasice kada postoji spremnost na oproštaj i iskrenu komunikaciju.

Zorica otkrila istinu zašto je udarila na Viki Miljković

Podsjetimo, odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković privlačio veliku pažnju javnosti, a muzička diva je tada otvoreno prokomentarisala žiri "Pinkovih zvezda" i priznala razloge zbog kojih je uputila oštre riječi koleginici.

"Što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsiječem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio prije emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gdje je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati 'Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao', onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira."

Viki odbrusila Zorici

Naime, sukob između Zorice Brunclik i Viki Miljković započeo je tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou", kada je Zorica izjavila da smatra svoju koleginicu poltronom i dodala da bi je, da ima priliku, izbacila iz žirija muzičkog takmičenja.

"Nikada nisam svoju karijeru gradila na skandalima, ne želim ni sada da je gradim, tako da ne bih ja nešto tome pridavala puno značaja", rekla je Viki Miljković nakon toga i istakla da mišljenje koleginice nije povrijedilo:

"Nije me povrijedilo. Naučila sam da postavim šta je privatno, šta poslovno, koji je neki moj najuži krug ljudi, čije mišljenje može da me povrijedi. Mene može da povrijedi samo neko sa kim sam bliska, do čijeg mišljenja mi je jako stalo i čije mišljenje uvažavam."