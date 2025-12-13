Pjevačica završila u zatvoru: Nije ni slutila šta se krije u bakšišu koji je dobijala, pa prošla kroz pakao

Indi nije ni slutila šta je pozadina ogromnog bakšiša koji je dobijala, a cijenu je platila sljedećeg dana.

Pjevačica Indi Aradinović gotovo svakog vikenda nastupa negdje po Evropi. Ipak, jedno gostovanje na drugom kraju svijeta ostalo joj je u posebno neprijatnom sjećanju.

Indi se nedavno prisjetila situacije iz Australije, gdje je nastupala pred brojnom publikom. Bakšiš je stizao sa svih strana, međutim, nakon završetka nastupa uslijedio je šok. Indi je shvatila da su dolari koje je dobijala tokom pjevanja zapravo bili lažni.

"Desilo mi se u Australiji da završim jedan dan u zatvoru zbog lažnih dolara, cijeli dan sam provela u ćeliji. To se desilo jer su mi uvalili lažne dolare i bilo je vrlo čudno i neprijatno kao mladoj dami u tom trenutku", rekla je pjevačica i dodala:

"Uvaljeni su mi kroz bakšiš na nastupu u Australiji i onda sam nešto pazarila i kamera me je snimila, radnja je prijavila i vidjela me. Sljedeći dan sam ponovila odlazak u centar, nisam ništa o tome znala. Tada su prišli i odveli me, ali dobro, sve je to za ljude", rekla je Indi za domaće medije.