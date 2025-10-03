Indi Aradinović izvrijeđala osobe sa invaliditetom i njihove roditelje: Skandalozna izjava, pomenula i djecu

Iako je pjevačica Indi Aradinović imala, vjerujemo krajnje dobru namjeru i poruku, mnogi su sa razlogom osudili ovaj njen potez.

Izvor: Instagram / indy_ara_indira

Pjevačica Indira Indi Aradinović objavila je potresan snimak jedne porodice kojoj je pomogla humanitarna fondacija, ali je uz to izazvala lavinu komentara objavom u kojoj je, nakon gledanja videa, upotrebila izraz "ljudi sa posebnim potrebama" u negativnom kontekstu.

Naime, pjevačicu je duboko pogodila reportaža fondacije u kojoj su prikazani teški uslovi u kojima odrastaju maloljetna djeca. Revoltirana viđenim, Indi je na Instagramu podijelila svoje mišljenje, kritikujući roditelje te djece zbog neuslova u kojima ih odgajaju, kao i zbog toga što, kako je navela, "imaju potrebu da se množe", pri čemu im je savjetovala da koriste zaštitu tokom intimnih odnosa.

"Poručila bih ovim sebičnim, nedovoljno empatičnim ljudima sa posebnim potrebama, očevima i majkama: Da ako već imate potrebu da se j..... da se ne množite! Jer ovakav život djeci nije potreban. Zbog vašeg bijednog s***a – Kupite kondome. Dok ne budete sposobni da usrećite i osposobite dijete za normalan život", napisala je Indi Aradinović.

Izvor: Instagram/indy_ara_indira/printscreen

U videu koji je pjevačica podijelila, djeca otvoreno govore o nehumanim uslovima u kojima odrastaju, djeleći svoja osjećanja i bolna iskustva. Jedno dijete je zahvalno roditeljima i pomaže im u svakodnevnim poslovima, dok drugo otkriva da je bilo predmet ruganja u društvu i da je prošlo kroz traumatične situacije zbog načina života svoje porodice.

Iako je Indi Aradinović, vjerovatno, imala dobru namjeru da ukaže na ozbiljnost problema i pozove na odgovornost, njena objava naišla je na osudu javnosti. Mnogi su ocijenili da je neprimjereno i uvredljivo način na koji je iznijela svoje stavove, naročito zbog izraza koji je koristila za roditelje, što je dodatno produbilo raspravu na društvenim mrežama.