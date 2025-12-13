Kejt Vinslet otkrila Eminemov bizaran zahtjev: Tjerao je da mu obrije intimnu regiju, šokirala detaljima

Glumica je ispričala šta joj se desilo kada je zajedno s reperom gostovala u jednoj emisiji, javnost je zgrožena.

Izvor: Youtube/Screenshot/Eminem Music/The Graham Norton Show

Gostujući u popularnoj emisiji Grejama Nortona, Kejt Vinslet je ispričala anegdotu koju, kako je istakla, nikada ranije nije obelodanila, a tiče se poznatog repera Eminema i njegovog šokantnog zahtjeva.

Slavna glumica je sjedjela u petak na čuvenom crvenom kauču pored bivše novozelandske premijerke Džasinde Ardern, britanskog komičara Alana Kara i američkog kolege Seta Majersa.

Razgovor ih je doveo do kultne emisije "Saturday Night Live" (SNL), gde je Majers proveo godine, a on se prisetio da je Vinslet nekada bila voditeljka. To ju je podstaklo da podeli svoja sećanja na to iskustvo, uključujući i njen bizaran susret sa Eminemom.

"Mogu li samo da kažem, kada sam bila tamo, bilo je apsolutno zastrašujuće. Mogu li vam samo ispričati kratku priču, iako je ovo potpuno neplanirano?", pitala je. Nakon što ju je voditelj ohrabrio, Vinslet se prisetila svog voditeljskog debija na SNL-u 2004. godine, kada je muzički gost bio Eminem.

Dodatni pritisak je bio taj što se sve dogodilo samo nedelju dana nakon kontroverznog incidenta u kojem je pevačica Ešli Simpson uhvaćena kako „otvara usta“.

„Kada sam bila tamo, bilo je nedelju dana nakon što je Ešli Simpson uhvaćena kako fingira da peva. U to vreme sam bila sa Eminemom. Promovisala sam film Dž. M. Barija 'San o životu', a Džoni Dep i ja smo morali da propustimo probu u sredu jer smo morali da idemo u Čikago da razgovaramo sa Oprom“, rekla je Vinslet.

„I ja sam rekla: 'O Bože, kakav će biti uvodni monolog?' Vraćam se u sredu uveče, a oni kažu: 'Još uvek pokušavamo da shvatimo'“, nastavila je glumica.

„Molim vas, recite mi. Još nekoliko dana, šta ćete me naterati da radim? Sledećeg dana dolazim, a oni kažu: 'Umeš li da pevaš?'“

Kejt je navela da ume „malo“, na šta su je pitali da li stepuje. Nakon što je potvrdila, rekli su joj da je „savršeno“, ali joj i dalje nisu hteli dati nikakve detalje.

„Rekla sam: 'O Bože, šta mi se sada dešava?' Ovo je bilo apsolutno zastrašujuće. Dali su mi 24 sata da naučim. Stepujem i pevam uživo, nedelju dana nakon cele te stvari sa Ešli Simpson“, prisetila se glumica.

Međutim, to nije bio kraj iznenađenjima. Vinslet je potom otkrila još bizarniju priču.

„Moram da kažem još nešto, a ovo je priča koju nikada, nikada nisam ispričala. Eminem me je zamolio da mu obrijem zadnjicu“, otkrila je Vinslet, izazvavši smeh publike.

Voditelj ju je šeretski upitala: „Je li sa brijačem?“

„Pa, on je rekao: 'Hoćeš li mi obrijati zadnjicu?', a ja sam rekla: 'Žao mi je, ne bavim se ličnom negom'“, prisetila se glumica, kroz smeh dodajući: „Neću ti ići brijačem u zadnjicu, dušo. Iskreno, nikada ranije u životu nisam javno ispričala tu priču. Eto.“

Njena izjava ostavila je sve u studiju bez teksta.