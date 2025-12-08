"Ne bih bio sam da smo imali više djece, familije nigdje": Bolna ispovijest Fute o smrti sinova i Marini Tucaković

Kompozitor Aleksandar Radulović Futa je u protekle dvije decenije ostao bez oba sina i supruge Marine Tucaković.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Bez starijeg sina Miloša je ostao 2008, godine, da bi kasnije 2021. izgubio Marinu, a potom i 2022. sina Milana Laću Radulovića. Futa je u otvorenom razgovor otkrio kako posle tako teškog i bolnog perioda nastaviti dalje.

"Sam sa sobom sam raskrstio po tom pitanju, mora da se ide dalje, nema okretanja nazad na te neke tužne i loše stvari. Posvetio sam se totalno muzici i to me održava. Mislim da sam još uvijek dužan muzici i da imam još svašta nešto da im pružim, a sad uz pomoć ove tehnologije, nemam jednog pomoćnika, nego milijardu. Samo pritisnete dugme, sad je više da birate nego da svirate" rekao je on i dodao:

"Ne mogu to da vam objasnim. Provodim vrijeme sa svojim životinjama, to su mi jedini 24-časovni prijatelji koji su sa mnom preko 10 godina i mačka i pas. Možda mi oni prenose tu pozitivnu energiju, a uzimaju negativnu, mada ja te negativne energije nemam, osim kad neko na silu plasira, tad imam blokadu. Gledam da razmišljam pozitivno, sve što je negativno oko mene, bude dalje od mene. Nemam društvene mreže, prebacio sam se samo na muziku i na taj neki lični, budući život, pa ćemo da vidimo kako će to da ide."

Marina nedostaje mnogim pjevačima ne samo kao saradnik, već i kao prijatelj, a Futa je otkrio da njemu nedostaje svakodnevno, u svemu što radi.

"Nedostaje mi, mi smo 40 godina proveli radeći i živeći zajedno, sa porodicom i polako ostajali bez porodice. Ima i lijepih i ružnih trenutaka, a gledam da se samo ovi lijepi pamte, nedostaje mi puno. Tek sada se vidi koliko se njene pjesme ponovo snimaju, obrađuju i koliko ovi drugi ne mogu to da prate. Taj cio njen opus ima oko 4.000 tekstova, ne kažem da je svaki vrhunski i vječan, ali 95% njenog opusa se sada obrađuje. Više se sluša, traži i više se pažnje poklanja tome, nego što izlaze neke nove pjesme koje traju od puštanja do puštanja, od mjesec dana, do dva mjeseca, pa se snimaju nove", rekao je kompozitor i dodao, kako su sve zajedno radili:

"Mi smo navikli da radimo neobavezno, ili ja sviram, pa se njoj svidi, ili ona nešto primijeti. Tu smo se nadograđivali u tom sistemu pravljenja pjesama za nas. Mi smo pjesme pravili za nas, a ne konkretno i namenski za neke pjevače. Sad sam sam sa sobom i kad mi padne na pamet, ja nešto snimim, pa to posle povežem i onda napišem na papir da bih posle dešifrovao. Da je ona tu, išlo bi to brže."

Kako kaže, ni sam nije svjestan koliko je jaka ličnost, ali jedno zna, samo pozitivno razmišljanje i optimizam.

"Od realnosti da pobjegnem ne mogu, da neke stvari vratim ne mogu. Meni je savjest čista, nikome ništa loše nisam uradio, možda mi je krivo što mi se sve ovako izdešavalo u etapama i u serijama, kada sam ostao bez najdražih ljudi. Cijela familija i sa moje i sa Marinine strane, gotovo da je nema, ne postoji niko. Nema tog osamljivanja, mora da se gura dalje, jer život to zahtijeva od tebe. Sve je rješivo i sve se može, samo eto ne zna se, dokle."

Futa se osvrnuo i na navode Bokija 13 da je Ceca obezbijedila bolnički krevet za Marinu, koji je bio u njenoj kući, ali da ga je navodno tražila da joj se isti vrati posle njene smrti, ističući da to nije istina.

"Ceca je od početka Marinine bolesti, bila prisutna zajedno sa mnom i mlađim sinom, mi smo Marinu na Cecino insistiranje smjestili na Onkologiju, kad je došlo do toga da je to to bio jedini pravi put. Jeste ona taj bolnički krevet koji je bio potreban, da ne bi stalno ležala u bolnici, Marina je više bila kod kuće nego što je bila u bolnici. Kad se sve to izdešavalo, taj bolnički krevet koji je Ceca Marini poklonila, ja sam taj krevet poklonio bolnici u kojoj je Marina preminula. Šta će Ceci bolnički krevet, pored svih kreveta, ne daj bože da bolnički krevet treba njoj niti bilo kome u kući. Ovde je bio višak, pa smo ga iznijeli" ispričao je Radulović, a na pitanje da li je o ovoj temi razgovarao sa Bokijem 13, kaže:

"Zvao je on mene, mi smo u dobrim odnosima odavno. Maltene smo prešli preko toga, završili smo na nekim trećim, četvrtim temama. Ja znam kad je Marina bila u bolnici, on je posebno dolazio zbog nje, on je njoj dizao raspoloženje. Mi smo se lijepo družili kad god je dolazio. Zahvaljujem mu se, on i kuma Marijana Petrović su dizali raspoloženje Marini, išli su joj u posjetu gotovo svakodnevno, kad je to bilo moguće, a ako ne, to je bilo kod kuće. Boki je u to vrijeme bio pritvoren, zbog njegovih problema. U odličnim smo odnosima, ja sam bio na svjedočenju dolje, umjesto Marine, kad god sam mogao da pomognem, bio sam tu, ali eto nije to ništa značilo specijalno. Pomoć prijatelja, ljudsko razumijevanje."

Futa ne krije da u njemu postoji velika žal, što on i Marina nisu imali više djece.

"Možda je greška što nismo imali više djece. To je bila obostrana želja, ali tako se namjestilo da ih nismo imali više. Da smo ih imali više, ja sad ne bih bio sam. Od tog silnog posla u koji smo mi uletjeli, turbo rad, danonoćni, nikad nije moglo da se posveti više pažnje tome, i onda kada je došlo do neke granice, dok su ova naša djeca porasla, mislili smo da je to završena priča i da ne treba da idemo dalje. Tako se namjestilo, ne može sve da se isplanira - rekao je i dodao:

"Imali smo srećan život do nekog trenutka dok nisu počele te neke stvari da se dešavaju, koje su se otrgle kontroli. Sjećam se od bombardovanja Beograda, sve je počelo da ide naopako. Te 2008. godine je preminuo naš stariji sin. Ovaj 21. vijek nije lijepo počeo za cijelu ovu porodicu, vidite kako se završio za meni najdraže. Ja nastavljam dalje, pratim situaciju, ne pratim vijesti, portale, samo pratim svoju viziju, intuiciju i misiju."

