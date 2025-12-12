"Usudio sam se da u 49. godini napravim dijete": Pop nakon smrti supruge ljubav našao sa 18 godina mlađom

Predrag Popović Pop govorio je o svojoj 18 godina mlađoj izabranici Mariji.

Predrag Popović Pop, poznati radijski voditelj i denser iz grupe "Dobar, loš, zao" rijetko govori o svom privatnom životu, pa je javnosti o njemu poznato vrlo malo. Međutim, u gostovanju u podkastu "Ćalac" otvoreno je ispričao da je tokom igre fudbala na terenu čak dva puta doživio infarkt, kao i da je svom sinu dao ime Andrija u čast nedavno preminulog fudbalera Andrije Delibašića.

"Na utakmici Partizan - Olimpik Marsej 2003. godine moja pokojna supruga bila je trudna, a ja sam rekao ko bude dao gol za nas, tako će mi se zvati sin. Prvi je na teren izašao Taribo Vest, onda onaj Poljak Tomaš Rzasa, Žonsa, kako već, pa je tu već krenulo neko zezanje. Andrija je na kraju, srećom, dao gol", rekao je Pop tada za Kurir i dodao:

"Da je bio Taribo, bio bi Taribo Popović, dao ga je Andrija, ja sam se prekrstio, pozvao suprugu i složili smo se da se tako zove."

Predrag je otkrio da mu je prva supruga preminula. On je uspio da sa sinom nastavi svoj život, a onda je upoznao djevojku u koju se ludo zaljubio.

"Usudio sam se da u 49. godini napravim dete. Mene je Bog pogledao. Poslao mi je jednu djevojku, koja mi je darivala drugu djevojku. Ja sam presrećan čovjek, dobio sam ćerku. Pevam, igram sa njom. Malo je više sa mamom, još uvijek je majka majka. Moja supruga je 18 godina mlađa od mene."

Osvrnuo se i na negativne komentare, ali je priznao da ga ne dotiču.

"Sada će svi da budu u šoku. Naši smo se! Ja sam ranije to isto osuđivao, govorio sam 'vidi koliko je stariji od nje..', ali eto jednostavno mi se karma vratila. Nas dvoje živimo skladno. Za sada imam snage za sve", rekao je Predrag Popović kroz osmeh u podkastu "Ćalac" i dodao:

"Što bi rekla moja supruga Marija vidjela sam toliko lijepih svadbi i mnogo loših brakova. Nas dvoje dosta razgovaramo. Ja stvarno imam sreće, zaista sjajno funkcionišemo. Nisam ja neki bračni savjetnik, ali da kucnem u drvo nama ide."

Pop je otkrio kakav je otac.

"Nisam ja neko da daje savjete, ali treba da se bavite svojom djecom, treba da provodite vrijeme sa njima. Ja nažalost sa Andrijom nisam imao toliko vremena, ali sam pokušavao da kada sam tu da stvarno to vrijeme kvaliteteno provedemo. Zajedno, igrajući se. A ne da on sjedi pored mene i gledamo televizor."