"Mogu da obolim od Alchajmera": Marija Šerifović otkrila rezultate DNK testa, posle 45 dana dobila šok informaciju

Pjevačica Marija Šerifović govorila o je o DNK testu koji je uradila svojevremeno, a putem kojeg nije saznala samo detalje o svom porijeklu. Ona je saznala i potencijalne bolesti od kojih može da oboli.

Marija Šerifović je prije dvije godine otkrila da je doplatila test kako bi saznala predispozicije za potencijalne bolesti.

"Kada radite taj DNA test, dodala sam još malo dolara da mi se provjere potencijalne stvari vezane za bolesti. I lijepo mi tu stoji da ću možda da fasujem Alchajmera", rekla je Marija gostujući u podkastu "Oslobođenje".

Marija je rekla i da je tim putem saznala da ima problema sa glutenom.

"Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time. Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši korijeni. Dakle, mene ima gdje me nema... Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete", objasnila je ona.

