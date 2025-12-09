logo
Kaća Živković u jeku drame sa Kijom donijela šok odluku: Otkriveno ko je sve umiješan sa estrade

Autor Đorđe Milošević
Potez Živkovićeve iznenadio je mnoge, naročito jer trenutno prolazi kroz dramu sa nekadašnjom drugaricom.

Kaća Živković u jeku drame sa Kijom donijela šok odluku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Katarina Živković u jeku drame sa Kijom Kockar donela je odluku i objavila novu pjesmu "Surova realnost", a osim što je za kratko vrijeme pomenuta numera veoma slušana, interesantna je i njena saradnja sa poznatom koleginicom.

Katarina je odlučila da u projekat uvrsti i pjevačicu Barbaru Bobak, a Živkovićeva je priznala da joj je rad sa Barbarom bio inspirativan:

"Barbara je unijela posebnu energiju. Presrećna sam što je bila dio ovog projekta. Vjerujem da će pjesma brzo osvojiti publiku i da ovo nije naš prvi zajednički projekat", istakla je Kaća, a Barbara se nadovezala:

"Jako mi je drago što sam saradivala sa Kaćom. Uvijek mi je bila beskrajno simpatična i duhovita, baš mi je drago da mi je prvenac. Tu pjesmu je snimila za 12 minuta. Toliko joj je legla pjesma. Ja sam se osjetila ponosno na sebe što sam prepoznala to", rekla nam je Bobak.

Pogledajte kako izgleda partner Katarine Živković kog je krila od javnosti:

Tagovi

Katarina Živković pjesma

