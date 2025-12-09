Rada pokazala unutrašnjost stana od 250.000 € na Voždovcu: Visoki plafoni i luksuzna dekoracija zida zapalie mreže

Rada Manojlović dugo godina je bila podstanarka, ali je sada riješila da uloži u sopstveni stan.

Izvor: Instagram printscreen/ radamanojlovic

Pjevačica Rada Manojlović podijelila je sa pratiocima novi trenutak iz svog doma, a fotografije koje su završile na Instagram storiju izazvale su veliku pažnju. Rada je sada dopustila javnosti da zaviri u enterijer stana na Voždovcu, za koji se po medijskim navodima procjenjuje da vrijedi oko 250.000 eura.

Na fotografiji Rada pozira nasmijana, ali je najveću pažnju privukla pozadina. Zid iza nje ukrašen je modernim 3D dekorativnim panelima, u reljefnom geometrijskom stilu, kakvi se najčešće koriste u luksuznim enterijerima i novogradnji višeg standarda.

Pogledajte unutrašnjost stana Rade Manojlović:

Pratioci su odmah primijetili i da stan odlikuju visoki plafoni, širok prostor i minimalistički dizajn, što dodatno doprinosi utisku luksuza.

Iako pjevačica rijetko pokazuje detalje svog privatnog života, čini se da ovaj kadar otkriva da je svoj dom uredila ukusno, moderno i u skladu sa trendovima, bez štednje na kvalitetnim detaljima.

Rada kupila stan od 70 kvadrata

Rada je stan od 70 kvadrata platila 250.000 eura, dok je Bojan Vasković za penthaus iskeširao skoro pola miliona.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dvije spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 eura. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pjevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

Radine komšije za nju i sestru imaju samo reči hvale, a kako napominju pjevačicu najčešće viđaju u popodnevnim časovima.

"Često svraća kod nas po namirnice, uglavnom je sretnem kad radim popodne. Rada je pozitivna i uvijek ljubazno proćaska dok čeka red na kasi, kao i njena sestra", kaže radnica iz prodavnice u kojoj pjevačica pazari osnovne potrepštine.