Adi dio koncerta posvetio Halidu Bešliću: Emotivne scene u Beogradu, publika pjeva kao jedno (Video)

Pjevač Adi Šoše pjeva pred punim Sava Centrom. Nakon emotivnog početka koji ga je ostavio bez teksta, riješio je da dio koncerta posveti kolegi koji nas je nedavno napustio

Izvor: MONDO

Pjevač Adi Šoše, koji je osvojio region svojim glasom, večeras nastupa na prvom koncertu u Sava Centru. Na samom početku večeri je ostao bez teksta kada je vidio kako ga je Beograd dočekao, nakon čega su krenuli da se nižu hitovi.

Adi je u jednom trenutku riješio da zapjeva i pjesmu Halida Bešlića, pjevača koji nas je nedavno napustio, a na prve taktove muzike koju svi znamo, nije bilo suvog oka u sali.

Pogledajte ovaj emotivni trenutak:

Pogledajte 01:03 Adi Sose Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pogledajte i trenutak kada je priznao da će mu "srce stati" od sreće":