"Srce će mi stati, a nismo ni počeli": Adi Šoše šokiran reakcijom publike u Beogradu (Video)

Mostarac koji je osvojio sve na društvenim mrežama pjesmom Dženana Lončarevića, Adi Šoše, večeras ima svoj prvi koncert u Sava Centru

Izvor: MONDO

"Tražim ruke tvoje, da mi kao nekad dušu zagrle..." ovo su stihovi pjesme Dženana Lončarevića koju ste sigurno, na Tiktoku, slušali u izvođenju simpatičnog Mostarca Adija.

Adi Šoše večeras ima koncert u Sava Centru, a pred ulazak u salu razgovarao je sa novinarima i priznao da nije vjerovao da će mu karijera krenuti ovim tokom ovako brzo.

"Od prve solo pjesme prošlo je 4 godine, nevjerovatno je što sam u Sava Centru, ovo mi je najljepši trenutak", rekao je pjevač obučen u crvenu, raskopčanu košulju sa šljokicama, a na pitanje MONDA da li planira i treći koncert, pošto su karte za drugi već puštene u prodaju, rekao je:

"Vidjećemo kako ide drugi, nismo ni blizu da ga prodamo. Naravno, bilo bi mi drago, ali bez pritiska".

Pogledajte i šta je rekao da li će u prvim redovima biti njegova djevojka:

Kada je Adi izašao na binu, dobio je gromoglasan aplauz. Tada se zahvalio publici riječima "Srce će mi stati, a nismo ni počeli".

Pogledajte snimak: