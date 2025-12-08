logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srce će mi stati, a nismo ni počeli": Adi Šoše šokiran reakcijom publike u Beogradu (Video)

"Srce će mi stati, a nismo ni počeli": Adi Šoše šokiran reakcijom publike u Beogradu (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Mostarac koji je osvojio sve na društvenim mrežama pjesmom Dženana Lončarevića, Adi Šoše, večeras ima svoj prvi koncert u Sava Centru

Adi Šoše u Sava Centru Izvor: MONDO

"Tražim ruke tvoje, da mi kao nekad dušu zagrle..." ovo su stihovi pjesme Dženana Lončarevića koju ste sigurno, na Tiktoku, slušali u izvođenju simpatičnog Mostarca Adija.

Adi Šoše večeras ima koncert u Sava Centru, a pred ulazak u salu razgovarao je sa novinarima i priznao da nije vjerovao da će mu karijera krenuti ovim tokom ovako brzo.

"Od prve solo pjesme prošlo je 4 godine, nevjerovatno je što sam u Sava Centru, ovo mi je najljepši trenutak", rekao je pjevač obučen u crvenu, raskopčanu košulju sa šljokicama, a na pitanje MONDA da li planira i treći koncert, pošto su karte za drugi već puštene u prodaju, rekao je:

"Vidjećemo kako ide drugi, nismo ni blizu da ga prodamo. Naravno, bilo bi mi drago, ali bez pritiska".

Pogledajte i šta je rekao da li će u prvim redovima biti njegova djevojka:

Pogledajte

03:49
Adi Sose
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Kada je Adi izašao na binu, dobio je gromoglasan aplauz. Tada se zahvalio publici riječima "Srce će mi stati, a nismo ni počeli".

Pogledajte snimak:

@mondo.zabava

"Srce će mi stati, a nismo ni počeli": Adi Šoše šokiran reakcijom publike u Beogradu ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

Tagovi

Adi Šoše sava centar koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ