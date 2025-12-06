Kum Mirke Vasiljević, a jedno ime je pravo iznenađenje: Saznalo se ko sada u vrhu imperije Pink

Željko je u programu uživo potpisivao ugovore sa novim direktorima, a sada je otkriveno i ko su oni.
Vlasnik Pink televizije nastavlja veliko reorganizovanje kadrova. Nakon što se na listi za otkaz našlo oko sto zaposlenih, Željko Mitrović sada uvodi i nova radna mesta, a visoke funkcije dobili su reditelj i glumac Marko Jovičić, kao i nekadašnji direktor televizije Nova S Predrag Pavlović Baki.
Uživо u programu Mitrović je potpisivao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpis dobio Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević i bivši direktor Odeon teatra.
On je preuzeo funkciju direktora produkcije "Apolon“.
U timu nove strukture našao se i suprug voditeljke emisije "Praktična žena" Nataše Pavlović, Predrag Pavlović Baki, koji će obavljati poziciju direktora produkcije i operacija celog Pink sistema, uključujući sve televizijske kanale.
"Znanje koje imamo Željko i ja, strast koju dijelimo prema produkciji, televiziji.... Iskreno očekujem da budemo prvi u ovom dijelu Evrope... Na tome ćemo da radimo u narednim godinama", poručio je on.