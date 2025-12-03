logo
Sanja kupila drugi stan, i to u Beogradu na vodi: Prva nekretnina na Vračaru, za drugu iskeširala 500.000 eura

Autor Dragana Tomašević
0

Bivša zadrugarka i voditeljka koja je bila u emotivnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, Sanja Stanković, pohvalila se da je kupila novu nekretninu.

Sanja Stanković kupila stan na Beogradu na vodi Izvor: Instagram/mrs_s.happy

Sanja Stanković, nekadašnja rijaliti učesnica sada voditeljka, pohvalila se na društvenim  mrežama da je kupila stan u naselju Beograd na vodi.

Sanji je ovo druga nekretnina zbog čega je, kako je istakla u objavi, "srećna i ponosna".

"Dugo sam sanjala o ovom danu… Nekad kroz suze, nekad kroz strah, a nekad kroz tihe molitve da mi se ipak desi. I desilo se. Druga nekretnina i to baš ovdje", rekla je Sanja i dodala:

"Ovo je više od sna. Ovo je moja borba, moja upornost i sva podrška koju sam godinama imala iza sebe, a to je moja mama. Najveća hvala ide mojoj mami. Bez nje ne bih stigla ovdje gdje jesam i ne bih imala ono što imam danas. Hvala joj na još jednom ostvarenom snu", napisala je Sanja Stanković koja se snimala u radničkom odijelu, a na šlemu piše "Beograd na vodi".

Sanja Stanković stan Beograd beograd na vodi

