Bivša zadrugarka i voditeljka koja je bila u emotivnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, Sanja Stanković, pohvalila se da je kupila novu nekretninu.
Sanja Stanković, nekadašnja rijaliti učesnica sada voditeljka, pohvalila se na društvenim mrežama da je kupila stan u naselju Beograd na vodi.
Sanji je ovo druga nekretnina zbog čega je, kako je istakla u objavi, "srećna i ponosna".
"Dugo sam sanjala o ovom danu… Nekad kroz suze, nekad kroz strah, a nekad kroz tihe molitve da mi se ipak desi. I desilo se. Druga nekretnina i to baš ovdje", rekla je Sanja i dodala:
Sanja kupila drugi stan, i to u Beogradu na vodi: Prva nekretnina na Vračaru, za drugu iskeširala 500.000 eura
"Ovo je više od sna. Ovo je moja borba, moja upornost i sva podrška koju sam godinama imala iza sebe, a to je moja mama. Najveća hvala ide mojoj mami. Bez nje ne bih stigla ovdje gdje jesam i ne bih imala ono što imam danas. Hvala joj na još jednom ostvarenom snu", napisala je Sanja Stanković koja se snimala u radničkom odijelu, a na šlemu piše "Beograd na vodi".