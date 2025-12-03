Bivša zadrugarka i voditeljka koja je bila u emotivnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, Sanja Stanković, pohvalila se da je kupila novu nekretninu.

Izvor: Instagram/mrs_s.happy

Sanja Stanković, nekadašnja rijaliti učesnica sada voditeljka, pohvalila se na društvenim mrežama da je kupila stan u naselju Beograd na vodi.

Sanji je ovo druga nekretnina zbog čega je, kako je istakla u objavi, "srećna i ponosna".

"Dugo sam sanjala o ovom danu… Nekad kroz suze, nekad kroz strah, a nekad kroz tihe molitve da mi se ipak desi. I desilo se. Druga nekretnina i to baš ovdje", rekla je Sanja i dodala:

Vidi opis Sanja kupila drugi stan, i to u Beogradu na vodi: Prva nekretnina na Vračaru, za drugu iskeširala 500.000 eura Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ovo je više od sna. Ovo je moja borba, moja upornost i sva podrška koju sam godinama imala iza sebe, a to je moja mama. Najveća hvala ide mojoj mami. Bez nje ne bih stigla ovdje gdje jesam i ne bih imala ono što imam danas. Hvala joj na još jednom ostvarenom snu", napisala je Sanja Stanković koja se snimala u radničkom odijelu, a na šlemu piše "Beograd na vodi".