Isplivali novi detalji druženja Lukasa i Orića: Evo gdje su se sreli, i u čijem društvu je bio Aca

Susret Ace Lukasa i Nasera Orića desio u jednom poznatom restoranu u Sarajevu.

Izvor: Instagram/naser.oric.67/Printscreen

Fotografija Ace Lukasa iz jedne kafane, na kojoj se nalazi u društvu Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta jedinica Armije RBiH u području Srebrenice, podigla je veliku prašinu širom regiona. Kako navode mediji, do njihovog susreta došlo je u jednom poznatom sarajevskom restoranu.

Sada su isplivale i nove informacije od te večeri, pa se tako saznalo da u pomenutom restoranu u centru Sarajeva često sjedi pjevač Šerif Konjević, a izašli su i snimci koji govore o tome da je Konjević te večeri pjevao u kafani.

Na prvom snimku koji se pojavio vide se Konjević dok pjeva i Lukas kako sedi za kafanskim stolom i uživa u pjesmi. Za stolom je još nekoliko nepoznatih muškaraca, a sa lijeve strane vidi se Orić sa tompusom.

Posle nekoliko sati je isplivao snimak od iste večeri na kojem se vide Saša Mirković, Aca Lukas i Šerif Konjević, koji su uživali zajedno, a u ovom sastavu u kafani nije bilo Nasera Oraća sa njima za stolom.

"Nisam znao ko je Naser Orić"

Aca Lukas tvrdio da nije znao ko je Naser Orić.

- Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvijek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - rekao je pjevač u izjavi za "Kurir".

Dodik: "Povrijedio je sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem"

Da podsjetimo, Milorad Dodik je na Tviteru nalogu napisao da je Aca Lukas povrijedio sve ljude u Republici Srpskoj, jer je sjedio sa Naserom Orićem u društvu.

- Aca Lukas je duboko povrijedio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povrijedio potomke žrtava i srpski narod. Posle ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini - napisao je Milorad Dodik na društvenoj mreži "X".