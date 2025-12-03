logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Mladenović oči u oči sa koleginicom koja joj je smuvala bivšeg: Pjevačica otkrila šta misli o njihovom odnosu

Aleksandra Mladenović oči u oči sa koleginicom koja joj je smuvala bivšeg: Pjevačica otkrila šta misli o njihovom odnosu

Autor Ana Živančević
0

Mahrina i Aleksandra Mladenović srele su se na jednom događaju.

Aleksandra Mladenović oči u oči sa koleginicom koja joj je smuvala bivšeg: Pjevačica otkrila šta mis Izvor: Instagram/Printscreen/aleksandramladenovic

Pjevačica Marina Cvetković Mahrina smuvala je bivšeg svoje koleginice Aleksandre Mladenović, a sada su se susrele i Mladenovićka joj je poželjela sreću. Pjevačica Mahrina trenutno je u vezi sa Darkom Dobričaninom, bivšim dečkom Aleksandre Mladenović, a koleginice su se našle oči u oči.

Susret je bio srdačan, a pjevačice su se pozdravile i u jednom trenutku Mahrina je uhvatila Aleksandru za ruku i odvela je na stranu kako bi porazgovarale nasamo.

Pogledajte fotografije Aleksandre Mladenović:

Aleksandra koja je odlučila da kupi nekretninu u Dubaiju je koleginici i svom bivšem partneru poželjela sreću. Istakla je i da bi, ukoliko bi došlo do svadbe, bila spremna da pjeva na istom događaju, ali je naglasila da bi angažman svakako naplatila.

"Poželjela sam joj sreću, ona je predivna djevojka, upoznale smo se, stvarno nema zle krvi. Sama će ona vidjeti, ne moram ja da joj pričam. Ništa to ne znači, svaka veza je veza za sebe, svako drugačije gleda na ljubav, na vezu. Sami će oni da nađu svoj put. Nemam ništa protiv, čak bih mogla da im pjevam na svadbi, ne gajim nikakve emocije prema tom čovjeku", rekla je Aleksandra u emisiji "Scena".

Pjevačica je dodala i šaljivu opasku o honoraru.

"Naravno da bih naplatila punu cijenu, a bakšiš bih bendu dala. Šalu na stranu, drago mi je da on bude srećan, da ona bude srećna, svi mi da budemo srećni, nije bitno što je on moj bivši partner."

Pogledajte fotografije Mahrine:

Sa druge strane, Mahrina je otvoreno govorila o svojoj vezi i odnosu sa Aleksandrom.

"Najbitnije je da je svako srećan. Ja sam sa Aleksandrom super, meni je ona draga koleginica i mislim sve najbolje o njoj. Srećna sam i zaljubljena i valjda to moj pogled govori. Jako smo povezani, bitno je da mi je lijepo", priznala je ona.

Izvor: Informer/ MONDO

Tagovi

Aleksandra Mladenović mahrina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ