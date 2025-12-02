"Maja se probudila": Poznato u kakvom je stanju Marinkovićeva nakon hitne opracije zadnjice

Maja Marinković napustila je rijaliti zbog operacije.

Maja Marinković, takmičarka "Elite 9", izašla je iz rijalitija zbog hitne operacije. Na njenom Instagram profilu je osvanula prva objava po njenom napuštanju rijalitija, u kojoj se navodi kako se sad osjeća.

"Hvala svima na toplim riječima i podršci, koji se brinete za Maju. Trenutno se probudila i dobro se osjeća", piše u objavi na Instagram storiju.

Taki o Majinoj operaciji

Njen otac Radomir Marinković Taki otkrio je da li će se ona vratiti u Bijelu kuću.

"Maja je napustila rijaliti, imala je operaciju vađenja silikonskih implantata iz zadnjice. Operacija je trajala dva i po sata, sada je dobro", rekao je Taki.

"Nemam dodirnih tačaka sa njom, samo me obavještavaju. Uskoro bi trebalo da se vrati u rijaliti, čim se oporavi", dodao je Majin tata za "Blic".

"Platila sam 4.000 eura silikon"

Starleta Maja Marinković požalila se nedavno cimerima na problem sa zadnjicom koju je povećala silikonskim filerima.

Naime, Maja je u razgovoru sa Urošem Stanićem i Filipom Đukićem otkrila da je veoma zabrinuta i da mora da ode kod doktora.

"Ne znam šta da radim, možda ga izvadim skroz. Imam problem, ne znam zašto me ne vode na kontrolu, imam dva materijala. Gore mi je silikon, dole su mi fileri. Moraju da se prate ti materijali", izjavila je Maja Marinković.

