REKORDERKA U PLASTIČNIM INTERVENCIJAMA IDE OPET POD NOŽ! Maja Marinković hoće da vadi REBRA, plaši je jedno

Maja Marinković otkrila je da planira ponovo da ide pod nož.

Izvor: pink tv / screenshot

Učesnica Elite, Maja Marinković jedna je od rekorderki u broju plastičnih operacija na domaćoj javnoj sceni. Još u srednjoj školi je stavila silikone u grudi, a od svog prvog učešća u rijalitiju Maja je mnogo toga promenila. Korigovala je usne, nos, zube, tetovirala obrve, a poslednja u nizu promjena je operacija uvećanja zadnjice za koju je iskeširala 5.000 eura.

Iako je tada rekla da joj je to poslednja intervencija, čini se da se predomislila. Marinkovićeva je sada u Eliti sve iznenadila kada je izjavila da razmišlja da izvadi rebra.

Ona se povjerila cimerki u spavaćoj sobi da od sebe skroz hoće da napravi lutku, ali da se plaši jedino reakcije svog oca Radomira Takija Marinkovića.

"Kad je bila žurka prije neki dan gledala sam se u ogledalu. Razmišljala sam kako bi mi bilo da mi je struk manji i reklo bi se da bih bila prava lutkica! Možda ću da izvadim rebro jedno kad izađem napolje. Tako bi mi bilo mnogo bolje, a iskrena da budem, i bez toga sam prava bombica! Ne znam samo šta bi mi otac rekao sad da me čuje. Mislim da bi to bila jedina stvar za koju bi rekao ne. Ovako mi je sve dozvolio, ali to, baš da vadim kosti iz sebe, to ne bi pustio", rekla je starleta, a cimeri su je u nevjerici posmatrali i pričali da je sad već otišla predaleko sa operacijama.