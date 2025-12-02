logo
Ponovo rekla "da": Vjerila se Majli Sajrus

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Pjevačica kaže da može sama sebi da kupi cvijeće, ali da li joj je on kupio vjerenički prsten?

Ponovo rekla "da": Vjerila se Majli Sajrus Izvor: Avalon.red / Avalon / Profimedia

Majli Sajrus i Maks Morando vjereni su nakon četiri godine veze, može da potvrdi Page Six. Par, koji je počeo da se zabavlja 2021. godine, prvi put je podstakao glasine o vjeridbi kada su u ponedjeljak prošetali crvenim tepihom na svjetskoj premijeri filma "Avatar: Fire and Ash" u Los Anđelesu.

Pop zvijezda, 33, i muzičar, 27, pozirali su zajedno fotografima, a Sajrus se postarala da njen spektakularni dijamant bude u prvom planu na svakoj fotografiji. Juvelirka Džeki Ejč potvrdila je preko svojih predstavnika, Francesca Consulting, da je prsten napravljen po mjeri za pjevačicu.

Predstavnik je takođe potvrdio na društvenim mrežama da je prsten jastučastog ("cushion") brušenja, postavljen na 14-karatno žuto zlato.

Za ovu priliku, Sajrus je blistala u crnoj, šljokičastoj haljini bez bretela, sa strukturisanim gornjim dijelom, naboranom suknjom i šlepom. Morando je, sa svoje strane, izgledao elegantno u klasičnom crnom odijelu i bijeloj košulji sa kragnom.

Pjevačica i tekstopisac, koja je ranije bila u braku sa glumcem Lijamom Hemsvortom, prvi put je viđena sa prstenom sredinom novembra, prema pisanju Deuxmoi. Predstavnici zvijezda nisu odmah odgovorili na zahtjeve Page Six-a za komentar.

Sajrus je u intervjuu za britanski Vogue u maju 2023. otkrila da je počela da izlazi sa bubnjarom koji trenutno svira u bendu Liily nakon angažmana u The Regrettes "prije par ljeta".

"Spojili su nas na sastanak na slijepo", ispričala je tada, pojasnivši: "Pa, za mene je bio naslijepo, ali za njega baš i ne."

Zvijezda "Hannah Montane" suptilno je objelodanila romansu u novembru 2021. godine, uključivši Moranda u Instagram karusel sa fotografijama sa Gucci revije "Love Parade" u Los Anđelesu, kojoj su prisustvovali zajedno.

Još slika para pogledajte u galeriji:

(Mondo.rs) 

Majli Sajrus vjeridba

