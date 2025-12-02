Džordži postaje otac: Pjevač odmah otkrio i pol bebe pa šokirao izjavom, a partnerku krije od javnosti

Popularni pjevač uskoro će se ostvariti u ulozi roditelja, što je iznenadilo domaću javnost

Popularni pjevač Đorđe Ćulafić, poznatiji kao Džordži koji je simpatije šire javnosti stekao takmičenjem IDJ Show-u, zatim na Pjesmi za Evroviziju, otkrio je da čeka dijete. Džordži je ispričao i koje će ime da da sinu.

Popularni pevač Džordži svoju ljepšu polovinu krije od javnosti, međutim, sada je otkrio kako sa partnerkom očekuje prinovu.

- Premijerno ću reći, čekam dijete. Već sedam mjeseci. Stomak se već vidi, to je vodolija, ja sam čuo da su vodolije dobar znak. Dječak je u pitanju imamo ime u šteku. Damjan Ćulafić. Pazite se vi mlade dame i vi malo starije, jer će po meni sigurno da voli malo starije devojke - poručio je Džordži - rekao je na radiju "S1".

Rat sa Pljugicom

Luka Bijelović Pljugica i Đorđe Ćulafić Džordži nakon što su se družili 2024. godine su imali medijski rat.

Naime, Džorži je tada rekao da je tužio Pljugicu zbog uvreda koje mu je uputio, a onda se Bijelović oglasio i rekao da mu nije stigla nikakva tužba.

- Ne znam sa kim je dečko na sudu, ali sa mnom nije. On je rekao da je kontaktirao moje advokate, a ja advokate nemam. Lik koji nosi one čarape cijele iscijepane. On i ja smo bili drugari, pa je on je odjednom izgleda samo prebacio, pa krenuo da me proziva. To ga vjerovatno neko savjetuje da napravi neku dramu, kao što se pokrenula priča za njegov eksplicitni snimak, kao “vau, ludilo, šou”. To apsolutno niko nije nikada spomenuo. On to jedini priča o tome, niko nikada za to nije čuo niti je to vidio - rekao je Pljugica.

Potom je dodao:

- Ne mogu stvarno da se “upalim” na to što taj dečko priča, zato što se lik šminka, nastran je. Vjerovatno mu nisam dao da me jaše otpozadi, pa se on malo naljutio na mene, a osim toga šmrče i ko*ain. Ja nisam taj nivo. Od svoje karijere neću da pravim rijaliti i da spadam na to da se svađam sa Džordžijem - zaključio je Lule za "Hajp".