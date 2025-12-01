Nova djevojka Bake Praseta zaradila 20.000 € za 4 mjeseca: Pohvalila se uspjehom u Americi, pljušte komentari

Jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase nedavno je i zvanično predstavio svoju djevojku Milenu koju je do sada krio na mrežama, a ona je sada otkrila i da je živjela u Americi, te da je za kratko vrijeme zaradila ogromnu sumu novca.

Izvor: instagram/bakaprase/lemilenas

Poznati jutjuber Bogdan Ilić, široj javnosti poznat kao Baka Prase, nakon raskida sa influenserkom Anjom Blagojević, započeo je novu ljubavnu priču sa Milenom Stamenković koja se na mrežama predstavlja kao Lemilenas.

Iako je javno poznato da su zajedno, jutjuber sve do skoro nije želio da objavi zajedničke fotografije, a ukoliko bi se na njegovom profilu i našla neka objava sa Milenom, njen lik bi krio stikerom ili bi blurovao.

No, Bogdan je sada odlučio da se javno pohvali izabranicom uz riječi: "Jednog dana ćeš ovdje reći 'DA'", a potom je dodao: "Dok sam gledao ove slike, skontao sam koliko je ona ljepša od mene. Hvala Bogu, pa imam love".

Inače, Milena se nedavno pojavila i u njegovom lajvu, u kom je govorila i o boravku i zaradi u Americi.

"Koliko si zaradila u Americi, ako nije tajna?", upitao je neko.

"Zaradila sam 20.000 eura za 4 mjeseca", rekla je Milena, nakon čega su se reakcije samo ređale.

"Kako je to moguće?", "A, čime si se bavila? Šta si tačno tamo radila", "Gdje se to zarađuju tolike pare?", nizali su se komentari ispod videa.

U jednom od nedavnih lajvova je Ilić progovorio i o estetskim korekcijama izabranice.

"Ona djevojka ništa nije radila na sebi. Ja sam trolovao. Vidjela sam koliko su se ljudi uspalili da je ona cijela izoperisana. Uradila je grudi i usta. Usta rade sve djevojke na svijetu. Grudi je uradila, ja neću da se žalim. Ona je bez grudi bila grom gromova", rekao je Bogdan u lajvu, a još Mileninih fotografija pogledajte u nastavku: