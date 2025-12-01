Pjevačica se vratila mužu koji ju je krvnički pretukao

Pjevačica iz BiH, Aldina Bajić, odlučila je da suprugu da drugu šansu nakon što ga je prošle godine prijavila za stravično nasilje

Izvor: Printskrin/facebook/Adis Aldina Cigura

Pjevačica Aldina Bajić prošle godine doživjela je porodično nasilje od supruga Adisa Cigure, koje je na kraju prijavila policiji.

Adis ju je brutalno napao u njihovom domu, a vijest o nasilju šokirala je i izazvala osudu širom regiona.

- Ja sam tog čovjeka voljela više od svega… U mom srcu više nema mjesta za bilo kakvog muškarca - govorila je tada.

Pogledajte još njenih fotografija:

Podsjetimo, samo par dana nakon vijesti o napadu pojavio se i stravičan video zapis koji je nastao u dnevnom boravku para. Na tom snimku se vidi kako Aldina sjedi na kauču u dnevnom boravku. U jednom momentu Aldina daje Adisu telefon, a onda on počinje da je snažno udara šakama po glavi, obara je na pod, a onda počinje da je udara nogom po glavi. Nakon toga je hvata za kosu i vuče po podu.

Izvor: instagram/aldinabajicofficial

Ona je nakon brutalnog prebijanja, kako su prenijeli mediji, bila više od dva sata u dubokoj nesvijesti. Navodno su Adisu smetale njene životinje, psi i mačke koje su joj bile kao terapija nakon napornog rada, nastupa, pjevanja. Optuživao je za nevjeru, što nema nikakve veze sa Aldinom. Posebno je bio kivan na nju što je posao bio u padu.

Izvor: instagram/aldinabajicofficial

Međutim, kako sada pišu bosanski mediji Aldina je sve oprostila suprugu, a poslednjih dana njihove zajedničke fotografije dijele se mrežama, što je izazvalo burne reakcije građana, aktivista i organizacija za zaštitu žrtava nasilja.

Ovo je jedna od objava:

Izvor: facebook/Adis Cigura

Javnost podijeljena

Objava pomirenja izazvala je veliki broj komentara, od podrške do oštrih kritika. Mnogi smatraju da ovakve situacije šalju lošu poruku žrtvama nasilja, jer povratak nasilniku može demotivisati druge da potraže pomoć.