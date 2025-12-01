Pjevač pronađen mrtav u hotelskoj sobi: Slošilo mu se na nastupu, tragična vijest šokirala region

Poznati hrvatski pjevač Mirko Perković Poki preminuo je u Švajcarskoj neposredno nakon nastupa, što je vijest koja je potresla regionalnu muzičku scenu.

Nakon nastupa u Švajcarskoj, preminuo je poznati hrvatski pjevač Mirko Perković Poki. Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. novembra.

Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pjevač pronađen u hotelskoj sobi u nedelju oko jedanaest sati.

Pjevač se osjećao loše

Navodi da se Perković već tokom večeri osjećao loše, zbog čega su ranije prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su htjeli da ga odvedu u bolnicu, ali je on to odbio.

Uvjeravao ih je da mu je potreban samo odmor jer je dehidrirao. Nažalost, otišao je u hotelsku sobu gdje je kasnije pronađen mrtav.

