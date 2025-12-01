Domaća influenserka gledala kako Naomi šamara asistentkinju: Urlala pred svima, djevojka se plašila i vodu da traži

Maja Bučanin otkrila je detalje sukoba slavne manekenke Naomi Kembel i asistentkinje

Izvor: printscreen/youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/instagram/majabucanin

Maja Bučanin, poznata influenserka koja je prije ulaska u svet društvenih mreža godinama radila kao stjuardesa na luksuznim jahtama, često ističe da je na poslu doživjela i videla mnogo toga.

Ipak, jedna neprijatna scena zauvijek joj se urezala u sjećanje – kada je Naomi Kembel pred cijelom posadom i gostima, ošamarila svoju asistentkinju, ostavljajući sve prisutne u šoku.

"Naomi Kembel je ošamarila asistentkinju ispred cijele posade. Naomi je baš luckasta. Ja u životu nisam vidjela ljepšu ženu. Ona je stalno nešto vikala na asistentkinju, ona jadna nije htjela da traži čašu vode. Baš čudno, sigurno da je obrazovana, čim je pored nje", rekla je ona.

Potom je dodala:

"Svi smo to vidjeli. Naomi je vikala na nju: "Ti ne znaš ništa da radiš, moram sve da ti objašnjavam". Udarila je po glavi. Da, ona je plakala sa strane, pa se vratila kao da se ništa nije desilo. Vidi se da manenka nije u vinkli, što bi se reklo ", ispričala je Maja Bučanin za "Hype" televiziju svojevremeno.

"Dobra zarada"

Posao je zahtjevan, pomalo i nepredvidiv, i svakako uzbudljiv, a prema Majinim riječima donosi i lijepu zaradu.

"Najčešće pitanje koje dobijam kada objavim snimak sa jahte jeste koliko zarađujem. Prva i osnovna stvar od čega vam zavisi plata na brodu jeste od pozicije. Imamo kapetana, prvog oficira, bosuna, drugog oficira, stjuardese.. Druga stvar, visina zarade zavisi i od veličine jahte na kojoj radite, odnosno koliko brod ima metara. Imamo jahte od 20 do 120 metara, a što je veća jahta to je veća i plata. Treća stvar – plata zavisi i od tipa broda na kojima radite. Imamo privatne jahte, imamo čarter jahte i privatne – čarter jahte", objasnila je Maja u svom snimku na Tik Toku.

" Na privatnim jahtama se dobija plata od vlasnika broda, dok se čarter jahte (poput „rent a car“) se iznamljuju, a pored normalne plate na njima je obavezan i bakšiš. Svi sanjaju da rade baš na čarter brodovima jer se tu dobija bakšiš i do par hiljada eura ", rekla je ova brodska stjuardesa.

