Ćerka poznatog muzičara slavu stekla kao diete: Udala se za 23 godine starijeg reditelja, on otkrio da više nisu zajedno

Jana Milosavljević sa rediteljem Filipom Gajićem dobila je sina.

Jana Milosavljević svoju prvu ulogu ostvarila je kao dete u kultnom filmu "Zona Zamfirova" gde je igrala Zonu Zamfirsku, a malo ko je znao da je Jana ćerka poznatog muzičara Nenada Milosavljevića, frontmena grupe Galija.Jana je zatim, kao odrasla djevojka, počela da niže uloge u ostvarenjima kao što su „Ranjeni orao“, „Vojna akademija 5“, „Žigosani u reketu“, „Državni službenik“, „Afterparti“, „Motel Nana“, „Zlatni dani“, kao i u seriji „Močvara“ i „Tvrđava“.

Iako se ne eksponira često u javnosti i ne govori o privatnom životu, poznato je da je glumica bila u skladnom braku sa 23 godine starijim kolegom i rediteljem Filipom Gajićem, sa kojim je 2017. godine dobila sina Joakima.

Filip Gajić je naveo da njih dvoje već godinama nisu zajedno.

„Mi već nekih šest godina nismo zajedno, ali često se i dalje piše da jesmo“, rekao je Gajić za „Stil“ i dodao da su ostali u super odnosima.

Inače, prije nego što je upoznao Janu, Filip Gajić je osam godina bio u braku sa glumicom Lucijom Šerbedžijom, ćerkom čuvenog Radeta Šerbedžije.

Mjesec dana im dijete nije imalo ime

Kako je sama Jana jednom prilikom ispričala, ona i Filip mjesec dana nakon rođenja djeteta nisu mogli da odluče koje ime će dati nasledniku

"Imali smo muke, nikako nismo mogli da se dogovorimo. Mjesec posle rođenja dijete nije imalo ime, svako ga je zvao kako je želio, nije ga imalo ni kad smo krenuli da ga prijavimo. Pred vratima opštine Zvezdara odlučili smo se za ono koje su Filipova djeca izabrala. Mada ga i dalje zove ko kako hoće", ispričala je Jana svojevremeno za magazin "Gloria".

Mladoj glumici ovo je prvo dijete, dok Filip iz prethodna dva braka ima još troje naslednika.