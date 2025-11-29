logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ćerka poznatog muzičara slavu stekla kao diete: Udala se za 23 godine starijeg reditelja, on otkrio da više nisu zajedno

Ćerka poznatog muzičara slavu stekla kao diete: Udala se za 23 godine starijeg reditelja, on otkrio da više nisu zajedno

Autor Ana Živančević
0

Jana Milosavljević sa rediteljem Filipom Gajićem dobila je sina.

Ćerka poznatog muzičara slavu stekla kao diete: Udala se za 23 godine starijeg reditelja, on otkrio Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jana Milosavljević svoju prvu ulogu ostvarila je kao dete u kultnom filmu "Zona Zamfirova" gde je igrala Zonu Zamfirsku, a malo ko je znao da je Jana ćerka poznatog muzičara Nenada Milosavljevića, frontmena grupe Galija.Jana je zatim, kao odrasla djevojka, počela da niže uloge u ostvarenjima kao što su „Ranjeni orao“, „Vojna akademija 5“, „Žigosani u reketu“, „Državni službenik“, „Afterparti“, „Motel Nana“, „Zlatni dani“, kao i u seriji „Močvara“ i „Tvrđava“.

Iako se ne eksponira često u javnosti i ne govori o privatnom životu, poznato je da je glumica bila u skladnom braku sa 23 godine starijim kolegom i rediteljem Filipom Gajićem, sa kojim je 2017. godine dobila sina Joakima.

Filip Gajić je naveo da njih dvoje već godinama nisu zajedno.

„Mi već nekih šest godina nismo zajedno, ali često se i dalje piše da jesmo“, rekao je Gajić za „Stil“ i dodao da su ostali u super odnosima.

Inače, prije nego što je upoznao Janu, Filip Gajić je osam godina bio u braku sa glumicom Lucijom Šerbedžijom, ćerkom čuvenog Radeta Šerbedžije.

Jana je osvojila publiku širom regiona prije više od dvije decenije ulogom male Zone Zamfirove u istoimenom filmu. A malo ko zna da je njen otac čuveni muzičar Nenad Milosavljević, frontmen grupe Galija.

Mjesec dana im dijete nije imalo ime

Kako je sama Jana jednom prilikom ispričala, ona i Filip mjesec dana nakon rođenja djeteta nisu mogli da odluče koje ime će dati nasledniku 

"Imali smo muke, nikako nismo mogli da se dogovorimo. Mjesec posle rođenja dijete nije imalo ime, svako ga je zvao kako je želio, nije ga imalo ni kad smo krenuli da ga prijavimo. Pred vratima opštine Zvezdara odlučili smo se za ono koje su Filipova djeca izabrala. Mada ga i dalje zove ko kako hoće", ispričala je Jana svojevremeno za magazin "Gloria".

Mladoj glumici ovo je prvo dijete, dok Filip iz prethodna dva braka ima još troje naslednika.

Tagovi

Jana Milosavljević Filip Gajić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ