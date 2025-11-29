logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikol Kidman odlučila da progovori: Glumica iznosi celu istinu o odnosima sa Tomom Kruzom i Kitom Urbanom

Nikol Kidman odlučila da progovori: Glumica iznosi celu istinu o odnosima sa Tomom Kruzom i Kitom Urbanom

Autor Ana Živančević
0

Nikol Kidman planira da napiše memoare, a u njima će iznijeti detalje o svojim brakovima.

Nikol Kidman odlučila da progovori: Glumica iznosi celu istinu o odnosima sa Tomom Kruzom i Kitom Ur Izvor: SMG / Zuma Press / Profimedia

Australijska filmska zvijezda Nikol Kidman decenijama je svakodnevno prisutna u medijima, ali je ona uspjevala da pronađe balans između zastupljenosti u javnosti i mirnog, privatnog života.

Zato je mnogo toga uspjela da sakrije od medija, pa fanovi nisu dobili odgovore na brojna pitanja o njenim ljubavima. Međuti, uskoro bi oskarovka mogla da odgovori na njih!

Pogledajte fotografije Nikol Kidman i Kita Urbana:

Nikol Kidman navodno priprema memoare, a američki mediji pišu da bi ova knjiga mogla da bude jedna od najzanimljivijih u Holivudu.

Prema pisanju portala Radar Online, glumica je odlučila da „otvori dušu“ i podeli svoju „autentičnu priču“ u autobiografiji koja će na prvom mjestu govoriti o njenoj dugoj i uspješnoj karijeri. Naći će se, ipak, mjesta i za prekretnice na privatnom planu, koje su oblikovale austrijsku glumicu proteklih decenija.

Izvor blizak Nikol kaže da će se ona osvrnuti i na odnos sa Kitom Urbanom, kantri zvijezdom od koje se trenutno razvodi i s kojom ima dvije ćerke.

Među uspomenama kojima će se oskarovka vratiti u memoarima je i ljubav s Tomom Kruzom, kaže neimenovana osoba bliska Nikol Kidman. Ona nikada nije pričala o krahu desetogodišnjeg braka s glumcem, navodno jer je vjerovala da bi to skrenulo pažnju s njenog posla.

Izvori ističu da je Nikol Kidman dugo izbjegavala da se osvrće na ovo razdoblje svog života, ali nakon što je izgradila zavidnu karijeru i osvojila brojne nagrade, ona navodno smatra da je došao trenutak da ispriča svoju priču na svoj način.

Tagovi

nikol kidman tom kruz Holivud

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ