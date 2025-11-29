logo
Šuškalo se da su ušli u vezu dok je Gile bio u braku: Isplivala jedina zajednička fotografija Amara i Mirele

Autor Ana Živančević
0

Amar Gile i njegova supruga Mirela imaju jednog sina.

Izvor: Instagram/amargileofficial

Pobjednik "Zvezda Granda" Amar Gile Jašarspahić nikad u prvi plan nije isticao svoj ljubavi život, iako je bio vrlo turbuentan, ali se ušao u mirnu luku kada je upoznao Mirelu, sadašnju suprugu.

Mirela se ne pojavljuje u javnosti, a svojevremeno je Amar Gile na svom Instagram profilu objavio prvu fotografiju sa suprugom i ponosno pokazao kako ona izgleda.

Pogledajte fotografije Mirele i Amara:

Inače, šuškalo se da je Gile s Minelom stupio u odnos još dok je bio u braku., a već više od dvije godine uživaju u ljubavi koja je danas krunisana dolaskom još jednog sina.

Jednom prilikom Amar je govorio o svojoj burnoj prošlosti i priznao da je bio i sa udatim ženama.

"Svačeg je bilo u mom životu, bio sam i sa udatim ženama, ali me njihovi muževi nisu jurili. Bio sam oprezan. Umijem da čuvam tajne, a i spretan sam", priznao je svojevremeno za Informer.

Tagovi

Amar Gile pjevač

