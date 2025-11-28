Jelisaveta Orašanin pozirala bez donjeg veša: Zumirala donji dio tijela, sve se ocrtava (Foto)

Jelisaveta je u više navrata pokazala brutalnu liniju u veoma provokativnim kombinacijama.

Izvor: Instagram printscreen/ jagodenamagli

Jelisaveta Orašanin važi za jednu od najatraktivnijih glumica na domaćoj sceni, a poznato je da je veoma aktivna i na društvenoj mreži Instagram, gdje često deli privatne fotografije.

Nedavno je Jelisaveta objavila niz fotografija, a jedna je posebno izazvala interesovanje. Na slici je fokus bio na donjem dijelu garderobe, tačnije crnoj kožnoj suknji sa prorezima na bokovima, koju je kombinovala sa crnim hulahopkama.

Ono što su mnogi primijetili, te i komentarisali, je činjenica da je Jelisaveta bila bez donjeg veša.

Uživala na Mikonosu sa kontroverznom Srpkinjom

Glumica Jelisaveta Orašanin odmarala je tokom ljeta na Mikonosu, gdje se provodila na luksuznim žurkama u društvu prijatelja.

Na žurki joj se tada pridružila i Marijana Vidović, koja je nedavno dospjela u žižu interesovanja svjetskih medija zbog skandala u Milanu.