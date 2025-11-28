logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jelisaveta Orašanin pozirala bez donjeg veša: Zumirala donji dio tijela, sve se ocrtava (Foto)

Jelisaveta Orašanin pozirala bez donjeg veša: Zumirala donji dio tijela, sve se ocrtava (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Jelisaveta je u više navrata pokazala brutalnu liniju u veoma provokativnim kombinacijama.

Jelisaveta Orašanin pozirala bez donjeg veša: Zumirala donji dio tijela, sve se ocrtava Izvor: Instagram printscreen/ jagodenamagli

Jelisaveta Orašanin važi za jednu od najatraktivnijih glumica na domaćoj sceni, a poznato je da je veoma aktivna i na društvenoj mreži Instagram, gdje često deli privatne fotografije.

Nedavno je Jelisaveta objavila niz fotografija, a jedna je posebno izazvala interesovanje. Na slici je fokus bio na donjem dijelu garderobe, tačnije crnoj kožnoj suknji sa prorezima na bokovima, koju je kombinovala sa crnim hulahopkama.

Ono što su mnogi primijetili, te i komentarisali, je činjenica da je Jelisaveta bila bez donjeg veša.

Uživala na Mikonosu sa kontroverznom Srpkinjom

Glumica Jelisaveta Orašanin odmarala je tokom ljeta na Mikonosu, gdje se provodila na luksuznim žurkama u društvu prijatelja.

Na žurki joj se tada pridružila i Marijana Vidović, koja je nedavno dospjela u žižu interesovanja svjetskih medija zbog skandala u Milanu. 

Možda ce vas zanimati

Tagovi

jelisaveta orašanin Marijana Vidović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ